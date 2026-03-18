El Ayuntamiento de A Coruña y los vecinos de Someso fueron de la mano a la hora de reordenar el tráfico

Hundimiento de la carretera en el entorno de Someso Quintana

La asociación Sector 7 Recinto Ferial, que tiene por objetivo la defensa también de los intereses de los residentes en Someso, fueron los primeros en dar la voz de alarma, a finales del pasado año, sobre el desgaste y el estado de la calzada en Francisco Pérez Carballo. El tiempo acabó por darles la razón, y su postura acerca del mantenimiento ha sido tradicionalmente muy crítica. Sin embargo, el reordenamiento del tráfico en el entorno cuenta con su beneplácito, después de haber sido parte activa del diseño, junto a los técnicos del Ayuntamiento de A Coruña. “La semana pasada, el día 11, estuvimos reunidos con Movilidad y con Seguridad Ciudadana. Se nos hizo una propuesta y no hubo mucho consenso”, afirma la vicepresidenta, Lucía Fernández. “Después, estudiaron in situ lo que proponíamos los vecinos como usuarios de las dos calles y creemos que es como tiene que ser y va a haber menos conflictos. Durante unos días habrá quien coja calles de bajada cuando no lo era, pero con los días confiamos en que no haya problemas. Así que, mejor así”, añade.

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Por otra parte, sobre las incertidumbres, señala principalmente las labores de carga y descarga. “El corte de la calle de acceso a Carrefour nos trae bastantes problemas, porque no sólo hay que desviar el tráfico rodado de los clientes al centro comercial y la gasolinera, sino también los camiones de carga y descarga, que no es poco”, afirma la dirigente vecinal. “Lo que entra ahí todos los días no tiene una hora fija y pueden venir a la mañana, a media tarde o a la noche”, finaliza.

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Aunque inicialmente se estableció un periodo mínimo de seis meses para los trabajos, oficialmente no existen plazos.