Reunión con UGT sobre la continuación del programa Lecer CEDIDA

El Ayuntamiento aprobará los pliegos de condiciones para el nuevo programa Lecer la próxima semana. El concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, y la directora do IMCE, Laura Seoane, mantuvieron una reunión con el secretario comarcal de la Unión General de Trabajadores (UGT), Ángel Iglesias, donde se pusieron en común los avances para a garantizar la continuidad del programa Lecer del IMCE.

Dicho programa de talleres culturales se interrumpió después de que la concesionaria decidiera dejar de prestar el servicio por no resultarle rentable, adeudándoles sueldos a los trabajadores. Tras solucionar este último problema, ahora el Ayuntamiento está pendiente de licitar el nuevo programa de ocio. Mientras no se licite, tramitará lo que se denomina contrato puente.

Los trabajadores del programa Lecer podrán cobrar los atrasos Más información

castro informó a UGT que los profesores ya han cobrado lo que les adeudaba la concesionaria Serviplus. Solo cuatro afectados están pendientes de una resolución por discrepancias en las cantidades.