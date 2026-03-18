El 010 de A Coruña ampliará su servicio para atender consultas todos los días de la semana

La alcaldesa, Inés Rey, en rueda de prensa Cedida

La Junta de Gobierno local de A Coruña aprobó este miércoles la licitación para la prestación del servicio telefónico y telemático de información y asistencia a la ciudadanía, el 010. Como novedad, tal y como anunció la alcaldesa, Inés Rey, la renovación incluye una reestructuración del horario de atención, que ahora se ampliará a todos los días de la semana.

El 010 recoge más de 500.000 llamadas anuales, "o que evidencia que hai un amplo equipo humano dedicado a axudar e brindando un servizo próximo e eficiente que a cidadanía valora moi positivamente", señaló la regidora. El presupuesto del contrato, con plazo de duración de tres años y posibilidad de prórroga de otros dos, asciende a 3,1 millones de euros.

Con la reestructuración del horario, los ciudadanos también podrán hacer consultas los sábados por la tarde y los domingos, exceptuando el 25 de diciembre y 1 y 6 de enero. De lunes a viernes, el horario será de 08.00 a 20.00 horas. Los sábados, de 09.00 a 20.00 horas y los domingos, de 10.00 a 20.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre la atención será de 09.00 a 14.00 horas.