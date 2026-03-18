'Donald Trump' firma acuerdos a lo loco en pleno centro de A Coruña

El artista Enrique Tenreiro, disfrazado de Donald Trump, esta tarde, a las puertas de Artby's Dani Sánchez

En medio de su propia guerra, 'Donald Trump' decidió tomarse unas pequeñas vacaciones alejado de los Estados Unidos. No obstante, lo que seguro no esperaban los coruñeses era encontrárselo firmando acuerdos a lo loco, junto a su esposa Melania en pleno centro de la urbe herculina.

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Que los viandantes que transitaban en la tarde de este miércoles por San Andrés se cruzasen con el mismísimo presidente del país norteamericano tiene una explicación. Y un culpable. Ese es el artista Enrique Tenreiro, quien no le hizo falta más que un traje, una corbata, una gorra -y mucha actitud- para caricaturizar a Trump, a las puertas de la galería de arte Artby's, bajo la atenta mirada de los centenares de coruñeses que paseaban por la zona.

La performance

En su performance, Tenreiro satirizó a un Trump recién aterrizado de un aeropuerto de Alvedro al que auguró un gran futuro gracias a sus "agreements". Vestido de gala para la ocasión, solo le faltó la peluca amarilla, aunque explicó que el motivo de su calvicie se debió al peculiar "Síndrome de Epstein".

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Sentado en una silla -y bajo la custodia de su esposa sirviendo cava-, el Trump coruñés se dedicó a firmar 'a troche y moche'. Además de Alvedro, también reivindicó "one more Torre of Hércules", aunque ni él mismo sabía por qué. También se acordó de España, y sobre todo de su presidente, Pedro Sánchez, a quien no dedicó buenas palabras. Al contrario que al máximo representante francés, Macron: "Spain, no; Macron, un 8", añadió ligeramente alterado.

El espectáculo a pie de calle fue la excusa perfecta para satirizar una figura con tanto revuelo mediático "y tanta maldad contenida". Según Tenreiro, aunque confiesa no tener miedo a politizarse, "en este caso era tan evidente, que no hacía falta", sentenció.