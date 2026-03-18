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A Coruña

'Donald Trump' firma acuerdos a lo loco en pleno centro de A Coruña

El artista Enrique Tenreiro caricaturizó al presidente de Estados Unidos a las puertas de Artby's, en San Andrés

Dani Sánchez
Dani Sánchez
18/03/2026 19:07
El artista Enrique Tenreiro, disfrazado de Donald Trump, esta tarde, a las puertas de Artby's
El artista Enrique Tenreiro, disfrazado de Donald Trump, esta tarde, a las puertas de Artby's
Dani Sánchez
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En medio de su propia guerra, 'Donald Trump' decidió tomarse unas pequeñas vacaciones alejado de los Estados Unidos. No obstante, lo que seguro no esperaban los coruñeses era encontrárselo firmando acuerdos a lo loco, junto a su esposa Melania en pleno centro de la urbe herculina.

Enrique Tenreiro

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Que los viandantes que transitaban en la tarde de este miércoles por San Andrés se cruzasen con el mismísimo presidente del país norteamericano tiene una explicación. Y un culpable. Ese es el artista Enrique Tenreiro, quien no le hizo falta más que un traje, una corbata, una gorra -y mucha actitud- para caricaturizar a Trump, a las puertas de la galería de arte Artby's, bajo la atenta mirada de los centenares de coruñeses que paseaban por la zona.

La performance

En su performance, Tenreiro satirizó a un Trump recién aterrizado de un aeropuerto de Alvedro al que auguró un gran futuro gracias a sus "agreements". Vestido de gala para la ocasión, solo le faltó la peluca amarilla, aunque explicó que el motivo de su calvicie se debió al peculiar "Síndrome de Epstein".

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Sentado en una silla -y bajo la custodia de su esposa sirviendo cava-, el Trump coruñés se dedicó a firmar 'a troche y moche'. Además de Alvedro, también reivindicó "one more Torre of Hércules", aunque ni él mismo sabía por qué. También se acordó de España, y sobre todo de su presidente, Pedro Sánchez, a quien no dedicó buenas palabras. Al contrario que al máximo representante francés, Macron: "Spain, no; Macron, un 8", añadió ligeramente alterado.

El espectáculo a pie de calle fue la excusa perfecta para satirizar una figura con tanto revuelo mediático "y tanta maldad contenida". Según Tenreiro, aunque confiesa no tener miedo a politizarse, "en este caso era tan evidente, que no hacía falta", sentenció. 

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