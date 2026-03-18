David Uclés | “El lector no tiene que leer el libro varias veces, pero una ciudad no se ve en un solo viaje”

Retrato del escritor David UclÃ©s, ganador del 82 Premio Nadal 2026.. Xavier Torres-Bacchetta

Atiende la llamada desde Santiago, un lugar que considera uno de sus hogares, antes de viajar a A Coruña para presentar esta tarde ‘La ciudad de las luces muertas’, la novela que le ha valido a David Uclés el premio Nadal, en el Conservatorio Superior de Música (18.30 horas), acompañado de Javier Pintor y Xavier Seoane.

Reúne a un centenar de personajes que dice que iluminaron a muchas generaciones. Si tuviera que quedarse con la que más le ha influido, ¿cuál sería?

Mercé Rodoreda, sin lugar a dudas. Es la que más me ha transformado como escritor y lector.

¿Por qué?

Por su prosa, por las historias que tejía. Empezó a tenerlo todo en contra por ser mujer y estar exiliada. Por su imaginación torrencial y por haber sido una persona que sufrió el escribir una lengua que estuvo prohibida en la dictadura. Me parece una persona que resistió a todos los impedimentos que la rodearon.

¿Y si tuviera la oportunidad de conocer a alguna en persona, también la escogería a ella o a otra?

Querría conocer a muchos. Querría conocer, por ejemplo, a Jean Genet, que es uno de los grandes escritores de teatro francés, que estuvo en los años 20 en Barcelona dedicándose al robo y a la prostitución. Me hubiera encantado hablar con él. También con George Orwell, me habría gustado tomarme un café con él en aquel tiempo que estuvo en Barcelona y Aragón luchando.

¿Impone respeto ponerle voz a personajes tan conocidos?

Sí, claro, eso es lo que hace que uno tenga que trabajar el texto con mayor respeto y mayor trabajo. Yo quería honrar la memoria de estos escritores y artistas, por eso me he asegurado antes de describir cómo eran, cómo sentían, cómo eran sus textos, su biografía y no tergiversar su idiosincrasia. A lo mejor sí sus derroteros y ponerlos en épocas que no les corresponden, con gente a la que no conocieron, pero no malograr o tergiversar la manera de ser de cada uno.

Llama la atención uno de los pasajes de Picasso, porque hace un pequeño guiño a su etapa coruñesa.

Por lo de la hermana. Eso me gustó mucho que lo señalarais. Me encantó, me gustó porque es súperacertado, es de estas cosas que están ocultas, que son guiños para el lector que conoce bien la figura de Picasso. Estaba muy soterrado y, de repente, ves que un medio lo comprende, lo rescata y dice “pues Picasso averigua el fallecimiento de la gente cuando es joven por esta razón familiar”. Me pareció muy bonito.

El guiño al Picasso coruñés de David Uclés en su última novela Más información

Este formato de novela ayuda, precisamente, a crear guiños de este tipo para que la gente los vaya descubriendo a medida que lo vaya releyendo.

Sí, ‘La península de las casas vacías’ ya era propenso a una segunda lectura, en este caso casi más, porque tiene tanto dato el libro, hay tantos cameos, como se dice en el lenguaje del cine, que da pie a muchísima relectura. Al final es lo que pasa con las ciudades, tú visitas una ciudad y en un solo viaje no puedes verla, tienes que ir varias veces. No quiero decir al lector que tiene que leerse por obligación mi libro varias veces, pero con esa lectura no va a poder descubrir la ciudad.

¿Qué ha significado Barcelona para usted?

Hogar, lo mismo que Santiago. Un poco menos que Santiago, donde estoy ahora, porque estuve casi cuatro años viviendo; en Barcelona solo medio. Son como hogares, pequeñas patrias para mí. Lugares en los que me siento como en casa y como soy nómada, las necesito entre viaje y viaje para sentirme tranquilo.

En otra ocasión nos comentó que en Santiago ejercía de músico en la calle. Con la notoriedad que tiene ahora, ¿sería factible volverlo a ver tocar en las calles?

Lo haré, porque me mudo a Praga, aparco todo dos años y me voy. Allí sí cantaré todos los días con mi acordeón por la calle. Aquí lo haría igual. De hecho, antes de irme a Praga mi idea es venirme un mes aquí, en agosto, y estaré tocando por la noche. Es algo que siempre haré. Ahora me reconocerá más gente (ríe), pero no pasa nada, mientras canto cierro los ojos y canto. Sí, sí, lo haré, en agosto estaré aquí (Santiago) cantando (sonríe).

Leí hace poco que no lee las críticas.

No tengo manera, Twitter me lo quité y Facebook e Instagram me lo llevan. Ya no las leo. Cuando son simpáticas o tal me las pasan mis amigos, pero no sé lo que dicen de mí, la verdad.

¿Ni las buenas? Como las de Ian Gibson, Padura...

Sí, sí, las de amigos, en este caso Ian Gibson es amigo, Padura no... pero sí, sí, me llegaron. Me quité las redes para liberarme de esa individualización y alienación a la que nos someten los smartphone. Ahora tengo un móvil de teclas, uso este para el trabajo, pero en cuanto acabe la entrevista lo apago y estoy con mi Nokia de toda la vida de teclas. He vuelto a lo analógico y estoy más tranquilo así.