Cáritas Diocesana y Apecco refuerzan la formación en construcción y el acceso al empleo

Convenio Cáritas y Apecco Cáritas Diocesana

Desde su puesta en marcha, la acción formativa “Reformas de interiores y revestimientos” ha permitido formar a 174 personas en las diez ediciones anteriores, proporcionándoles habilidades en albañilería, pladur, pintura y otras especialidades vinculadas a la rehabilitación y reformas. Gracias a esta formación, muchas personas han mejorado su cualificación y sus oportunidades de inserción laboral.

En la undécima edición del programa participan 20 alumnos y alumnas, entre ellos una mujer que se ha incorporado al grupo con el objetivo de desarrollar su carrera profesional en un sector tradicionalmente masculinizado. Tras completar el itinerario formativo, que incluye la formación obligatoria en prevención de riesgos laborales, el alumnado realizará 80 horas de prácticas no laborales en empresas asociadas a APECCO, lo que facilita el contacto directo con el tejido empresarial del sector.

Para reforzar esta línea de formación y empleo, Cáritas en la diócesis de Santiago y la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (APECCO) firmaron un convenio de colaboración orientado a reforzar la formación en prevención de riesgos laborales y a favorecer la inserción laboral de personas que participan en itinerarios formativos vinculados al sector de la construcción.

El acuerdo se formalizó en el Centro de Formación y Empleo Violetas, gestionado por Cáritas en A Coruña, y se enmarca en el Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus. La firma del convenio corrió a cargo de Dolores Rivas Lombardero, directora de Cáritas Interparroquial A Coruña, y de Diego Vázquez Reino, presidente de APECCO.

El alumnado recibirá la formación homologada que exige el VII Convenio Colectivo del Sector de la Construcción, un requisito imprescindible para acceder a empleos en este ámbito profesional. Esta formación está dirigida a las personas que participan en los programas formativos del Centro Violetas, con el fin de reforzar su cualificación y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Para Dolores Rivas Lombardero, este acuerdo representa “un paso importante para seguir construyendo puentes entre la formación y el empleo real”. Añadió que “desde Cáritas trabajamos para que las personas puedan acceder a oportunidades laborales dignas, y la colaboración con el tejido empresarial es fundamental para que la formación tenga una salida efectiva al mercado de trabajo”. Señaló además que iniciativas como esta permiten “acompañar procesos de inclusión desde una perspectiva integral”, combinando formación técnica, acompañamiento personal y experiencia práctica en empresas.

Con esta colaboración, Cáritas en la diócesis de Santiago refuerza su apuesta por la formación como herramienta clave para la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo alianzas con el tejido empresarial que favorezcan oportunidades reales de empleo.