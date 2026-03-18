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A Coruña

'Torrente' en el cine con Cañita Brava: así fue la experiencia de ver con el coruñés su propia película

"Si Santiago Segura hace otra en el futuro, me llamará a mí de primero", asegura

Omar Bello
Omar Bello
18/03/2026 21:56
Cañita Brava, ovacionado por el resto de espectadores en Cantones Cines
Cañita Brava, ovacionado por el resto de espectadores en Cantones Cines
German Barreiros
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Ir al cine a ver la nueva película de 'Torrente' es una de las actividades recurrentes en los últimos días en España. Desde su estreno, la acogida está siendo más que notable. El Ideal Gallego también ha vivido esa experiencia, pero con un privilegio añadido: compartir el visionado con el coruñés Cañita Brava, uno de los protagonistas. "Ya la vi en Madrid con Yola Berrocal y con Santiago. De hecho, estaba sentado 'casi cerca' de Santiago", asegura.

Nada más entrar en la sala de Cantones Cines, en el centro de A Coruña, Cañita recibió una ovación de todos los espectadores presentes.  "Santiago Segura me quiere mucho. Está tranquilo porque al participar yo en la película, sabe que todo saldrá bien. Siempre cuenta conmigo", dice poco antes del inicio. 

Con el comienzo de la película, Cañita se concentra en la pantalla, pero eso no le impide hacer comentarios para explicar lo que sucede. "Ahora voy a salir yo, en el bar", dice poco antes de su primera aparición, que no será la única. "Salgo muchas veces", aclara. "¿Viste que bien dije la frase del remolino? Es mía eh, esa la improvisé yo", apunta.

En la película, aparecen multitud de personajes famosos, algo que el propio Cañita se encarga de dejar claro. "Ese es Jesulín de Ubrique", "esa es Neus Asensi, que también sale en la primera película, como yo", comenta. También explica una de las escenas más aplaudidas por el público, en la que el coruñés se pone a barrer el que es su bar en la ficción después de que quedase arrasado durante un tiroteo "Todo el mundo se esconde porque están pegando tiros y yo me pongo a barrer como si nada", dice entre risas.

Cuando al final de la película aparecen todos los actores participantes en la película, el público volvió a aplaudir en el momento de la aparición de Cañita. "En Madrid me aplaudieron también en la escena de las seis mil pesetas de whisky, y aquí en A Coruña me aplaudieron al final", relata.

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Tras ver la película, salir del cine con Cañita supone pararse a cada paso para que pueda atender a sus fans. "Cañita, vamos a ver tu película. Eres el mejor", le dicen un grupo de jóvenes que entran a la siguiente sesión. "Todo el mundo me quiere", comenta.

Con el éxito de 'Torrente', muchos de los seguidores de la saga ya miran al futuro y confían en que la actual no sea la última entrega. "Si Santiago hace otra película, me llamará a mí de primero. De eso estoy convencido", zanja. De momento, A Coruña y el resto de España disfrutan del éxito de la actual, con la tranquilidad que aporta el saber que, si hay continuación, también habrá representación coruñesa gracias a Cañita: “Es que soy el mejor”, dice sonriendo pícaro antes de sentenciar quién es para el ministro de Cultura y Deportaciones de 'Torrente' el mejor máximo mandatario de la historia de España. “El mejor presidente fue Adolfo Suárez, que además era del Dépor”, concluye.

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