A Coruña estrena una gaita virtual

Carlos Lijó Cedida

Primero fue “Carmucha”, el plugin que de manera libre, accesible y totalmente gratuita acercaba a cualquier persona el sonido de instrumentos como la pandereta, el tamboril o el pandero para la creación de nuevos ritmos. Ahora, el creador coruñés Carlos Lijó lanza “Breogán VSTi”, la herramienta musical virtual que permite tocar la gaita y otros instrumentos tradicionales gallegos directamente desde un ordenador. Su empeño, acercar los sonidos de la música tradicional gallega al mundo digital y, como “Carmucha”, en abierto y de manera gratuita. “Breogán” permite recrear de manera digital el sonido de varios instrumentos de viento como la gaita, pito, requinto y silbido de forma digital y está pensado para ser usado tanto en composición como en producción musical.

Qué mejor que el 21 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Europeo de la Música Antigua, para lanzar al mundo “Breogán VSTi”. Junto con “Carmucha VSTi”, presentada el pasado julio, pone a disposición de músicos, productores o creadores audiovisuales la posibilidad de incorporar sonidos de estos instrumentos tradicionales gallegos en sus composiciones, sin necesidad de disponer de los instrumentos físicos ni de realizar grabaciones complejas.

La gaita virtual de Carlos Lijó Cedida

Para la grabación de las muestras se contó con la colaboración del músico de música tradicional Nicolás Salgado Biempica, encargado de interpretar los instrumentos durante las sesiones de grabación, con el objetivo de capturar el sonido con naturalidad y respeto por la tradición interpretativa.

Poner en valor el patrimonio musical gallego

“Breogán VSTi” fue diseñado pensando tanto en músicos tradicionales como en productores modernos”, explica Carlos Lijó. El instrumento, añade, “incluye diferentes articulaciones, control de dinámica y varios paneles de configuración que permiten modificar parámetros como ecualización, reverb, vibrato o envolvente, facilitando adaptar los sonidos a diferentes estilos musicales”. Como con “Carmucha”, “este proyecto también busca poner en valor el patrimonio musical gallego, demostrando que los instrumentos tradicionales pueden convivir perfectamente con las tecnologías actuales y formar parte de la creación musical contemporánea”, explica Lijó.