A Coruña destapa una trama que cobraba hasta 2.000 euros por falsos contratos a extranjeros irregulares

La organización operaba bajo la apariencia de una asociación cultural Efe

Una investigación iniciada en A Coruña ha permitido descubrir una trama que ofrecía contratos de trabajo falsos a ciudadanos extranjeros en situación irregular a cambio de importantes cantidades de dinero. El caso se ha saldado con la detención de dos personas en Barcelona.

Las pesquisas comenzaron a finales de 2025 a raíz de una alerta en la Oficina de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno en A Coruña, que detectó un elevado número de solicitudes de permisos de residencia y trabajo vinculadas a una misma entidad con sede en Cataluña.

La organización operaba bajo la apariencia de una asociación cultural ubicada en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), desde donde se emitían ofertas de empleo que, en realidad, no respondían a puestos de trabajo reales. Estas ofertas eran utilizadas por personas extranjeras para intentar regularizar su situación administrativa en España.

Desde 2022 se habrían tramitado al menos 185 solicitudes relacionadas con estos supuestos contratos en hasta 18 oficinas de extranjería de distintas provincias, con especial presencia en Cataluña.

Las investigaciones revelaron que la entidad carecía de capacidad económica para asumir las contrataciones que ofertaba, lo que evidenciaba que los documentos no tenían respaldo real. Además, se comprobó que los solicitantes llegaban a pagar hasta 2.000 euros por cada contrato, con la esperanza de obtener permisos de residencia y trabajo.

El caso sigue abierto mientras se analizan posibles nuevas derivaciones.