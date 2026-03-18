Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña destapa una trama que cobraba hasta 2.000 euros por falsos contratos a extranjeros irregulares

Desde 2022 se habrían tramitado al menos 185 solicitudes relacionadas con estos supuestos contratos

Redacción
18/03/2026 10:40
Un policía nacional trabaja ante un ordenador
La organización operaba bajo la apariencia de una asociación cultural
Efe
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Una investigación iniciada en A Coruña ha permitido descubrir una trama que ofrecía contratos de trabajo falsos a ciudadanos extranjeros en situación irregular a cambio de importantes cantidades de dinero. El caso se ha saldado con la detención de dos personas en Barcelona. 

Las pesquisas comenzaron a finales de 2025 a raíz de una alerta en la Oficina de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno en A Coruña, que detectó un elevado número de solicitudes de permisos de residencia y trabajo vinculadas a una misma entidad con sede en Cataluña. 

La organización operaba bajo la apariencia de una asociación cultural ubicada en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), desde donde se emitían ofertas de empleo que, en realidad, no respondían a puestos de trabajo reales. Estas ofertas eran utilizadas por personas extranjeras para intentar regularizar su situación administrativa en España.

Desde 2022 se habrían tramitado al menos 185 solicitudes relacionadas con estos supuestos contratos en hasta 18 oficinas de extranjería de distintas provincias, con especial presencia en Cataluña.

Las investigaciones revelaron que la entidad carecía de capacidad económica para asumir las contrataciones que ofertaba, lo que evidenciaba que los documentos no tenían respaldo real. Además, se comprobó que los solicitantes llegaban a pagar hasta 2.000 euros por cada contrato, con la esperanza de obtener permisos de residencia y trabajo.

El caso sigue abierto mientras se analizan posibles nuevas derivaciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Un policía nacional trabaja ante un ordenador

A Coruña destapa una trama que cobraba hasta 2.000 euros por falsos contratos a extranjeros irregulares
Redacción
La directora de la Fundación Barrié junto a los becarios Summer Undergraduate Fellowship Program 2026

La Fundación Barrié selecciona a 16 universitarios gallegos para su programa internacional de investigación
Redacción
Felipe Fernández desaparecido en Celas

Buscan a un vecino de Tarrío tras ser visto por última vez en Celas
Redacción
Detención drogas Cambre

Detenido un hombre en Cambre por tráfico de drogas tras desmantelar un punto activo de venta en A Barcala
Redacción