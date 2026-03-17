Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Zara y John Galliano anuncian una colaboración creativa de dos años

Efe
17/03/2026 14:10
El diseñador John Galliano
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Zara ha anunciado este martes una colaboración creativa de dos años con el diseñador John Galliano, quien reinterpretará el archivo de la marca en distintas colecciones.

Galliano trabajará a partir de piezas de temporadas pasadas de Zara, deconstruyéndolas y transformándolas para dar forma a nuevas creaciones, según ha explicado el buque insignia de Inditex.

Guiadas por un proceso de alta costura y una visión de autor, las colecciones se presentarán por temporadas a lo largo de la colaboración, que comenzará en septiembre de 2026.

John Galliano, de 65 años, dejó en 2024 la dirección creativa de Maison Margiela tras 10 años al frente de sus talleres, en donde recobró su espíritu creativo tras su polémico despido de Dior en 2011 debido a sus problemas de adicciones.

El modisto, nacido en Gibraltar y cuyo nombre es Juan Carlos Antonio Galliano, había sido despedido de Dior por unos comentarios antisemitas hacia unas mujeres que se pudieron ver en un vídeo viral en diciembre de 2010, en un momento en que parecía estar bajo la influencia de alguna sustancia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Daniel Fraga, socio responsable de KPMG Galicia, interviene durante la presentación del informe 'Perspectivas Galicia 2026'

Casi la mitad de los empresarios gallegos redefine sus estrategias por el contexto geopolítico
Agencias
Miembros del consejo rector del Citeec de la UDC

El Citeec de la Universidad de A Coruña incrementa en un 50% su personal en tres años
Ana Herrero
El ideal gallego

Cerveza, ibéricos, jamón asado, callos y mejillones gratis por el Día del Padre en el mercado de Elviña
Lara Fernández
Apagón en Cuba

Cuba permanece sin electricidad casi en su totalidad tras su sexto apagón en año y medio
EFE