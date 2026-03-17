quintana. accidente con una grrúa en Os Mallos Quintana

La Policía Local registró un aparatoso accidente a las ocho menos cuarto de la tarde, cuando el conductor de una grúa perdió el control de su vehículo y dañó seis turismos que se encontraban aparcados antes de detenerse finalmente. El accidente tuvo lugar en la calle Cronista Pacheco, junto a San Pedro de Mezonzo.

No hubo heridos que lamentar aunque sí daños materiales, que van desde rayazos en la carrocería de los vehículos hasta golpes serios en las defensas de los turismos. La calle se llenó de conductores de vehículos que redactaban el parte del seguro, así como de agentes de la Policía Local de la Unidad de Atestados. El conductor dio negativo en un examen de alcoholemia.

Se da la casualidad que se trata del segundo accidente de este tipo (daños múltiples en vehículos estacionados pero sin heridos) en lo que va de mes en Os Mallos. Aunque, en la anterior ocasión, el conductor que perdió el control de su vehículo si circulaba ebrio.