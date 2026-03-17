Riazor, cada vez más silencioso

Playa de Riazor Quintana

Hay quien diría que en Riazor nunca hay silencio. Cuando no se escuchan los gritos de aficionados en el estadio, se puede escuchar el de los coruñeses en el paseo o en la playa. O, por lo menos, el rumor del mar. Sin embargo, según el último informe de la Xunta, en Riazor cada vez se registra menos ruido.

No está relacionado con el desempeño del Depor. Según ha destacado el Gobierno gallego, se consolida la reducción de los niveles de ruido ambiental a los que se expone la población en comparación con los datos de los últimos años.

El documento, llevado este lunes al Consello, recoge los datos de la evaluación del ruido ambiental en la red autonómica en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Uno de estos puntos se encuentra en la Delegación de Sanidade, en Gregroio Hernández.

En la última década, el ruido en Riazor ha caído casi en diez decibelios de media, dependiendo si se mide el sonido nocturno o el diurno, que ha pasado de los 76 en sus valores más altos de un mes de diciembre a caer por debajo de los 70. El informe de 2023 ya se señalaba que se superaba el índice de ruido permitido en un 2% de las mediciones, mientras que históricamente esto ocurría en un 10% de las ocasiones.