Los patinetes circulan en A Coruña sin matrícula pero también sin sanciones

Un miembro de la asociación de usuarios de VMP muestra la matrícula de su vehículo Javier Alborés

La DGT había fijado el 31 de enero como fecha límite para registrar el patinete eléctrico, ese Vehículo de Movilidad Personal (VMP) que ha pasado a convertirse en una visión cotidiana en A Coruña. Sin embargo, a día de hoy es difícil descubrir a uno de estos aparatos circulando con la placa de matrícula sobre la rueda de atrás. Los usuarios de patinete que no se hayan enterado, tampoco tienen que inquietarse. Por el momento, la Policía Local no ha sancionado a nadie por este motivo, Aunque técnicamente podría, asegura que no lo hace por lo que denomina “problemas de intendencia” a la hora de ejecutar a la norma.

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“Celebramos una reunión hace unas semanas y nos dijeron que, de momento, no nos preocupáramos”, comenta un agente. Pero eso no significa que el Ayuntamiento no vigile su uso. Ha realizado ya varias campañas de vigilancia de VMP y tramitado cientos de multas por infracciones al código vial.

Por su parte, Enrique Fernández, presidente de la asociación coruñesa de usuarios de VMP que considera que están siendo discriminados con respecto a las bicicletas. “Estamos que trinamos. A ellas no se les exige nada y a nosotros cada vez nos imponen más restricciones. Es el vehículo más sobrerregulado que hay”, se lamenta.

Cabe preguntarse qué importancia tiene que exista una regulación que los usuarios no cumplen y las autoridades no hacen cumplir. Fernández reconoce que apenas hay patinetes matriculados. Incluso en la asociación que preside, que cuenta con un centenar de miembros, una encuesta informal arrojó que solo la mitad había realizado los trámites, aunque el presidente matiza que existe un sesgo, puesto que su asociación la componen usuarios más concienciados de lo normal con este medio de transporte.

Desde la asociación, han intentado ayudar a la gente a realizar los trámites, que reconocen que no son fáciles. “Primero hay que registrarse, son ocho euros, la matrícula son doce, y luego está el seguro”, enumera. En esto, hay que distinguir si se trata de un patinete ligero (de 250 vatios o menos) o pesado. En el primer caso, son unos cincuenta euros. En el segundo, unos cien, aunque los precios oscilan según la aseguradora. Por otro lado, no todos los patinetes se pueden registrar, comenta Fernández porque algunos que no están certificados. Es decir, no cumplen las especificaciones del manual que la DGT publicó en 2024. Se vendieron millones y pueden circular hasta 2027 pero, después, tendrán que quedar aparcados.

“El problema es que la DGT ha hecho un campaña inexistente. Hacer los trámites por la web no es fácil. La página da errores”, se lamenta el portavoz del colectivo. La propia DGT, consultada al respecto, admite que queda mucho para que el parque móvil de patinetes en España, que se estima en cinco millones de unidades, se registre. “Al principio se registraban a un ritmo de 1.500 al día, pero ahora son 3.000”, dicen fuentes de la DGT.

No hay datos de cuántos de estos VMP circulan por A Coruña, pero una reciente encuesta realizada el Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de movilidad corporativa del Grupo BM, señala que un 27% de los coruñeses utiliza habitualmente patinetes, bicicletas o motos eléctricas, un dato que sitúa a la ciudad en línea con la media nacional (24%). Sin embargo, el gran protagonista es la bicicleta eléctrica, con un 18% de usuarios, uno de los porcentajes más altos de España.

El 52% de los coruñeses considera que la ciudad está bien adaptada para la interacción entre los distintos modos de transporte, superando la media nacional, del 48%. A pesar de ello, el 78% apoya la restricción de patinetes en determinadas calles.

Quizá tenga que ver la sensación de inseguridad que generan en los peatones junto a los que pasan. En 2025 se registraron en A Coruña 24 siniestros en los que se vieron implicados estos vehículos. En la gran mayoría de los casos (21) los accidentes registraron víctimas y tres fueron atropellos.