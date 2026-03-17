Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Oleiros reclama más policía en Alfonso Molina ante el corte de tráfico de As Xubias

Redacción
17/03/2026 12:01
Atasco en la entrada de A Coruña por Alfonso Molina
Archivo Editorial El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Debido a las obras de demolición del viaducto de acceso al Chuac, la Xunta procederá al corte total de la carretera de acceso a A Coruña por As Xubias los días 30, 31 de marzo y 1 de abril, entre el Burguer King y Servisa. Excepto para dirigirse al Materno, todo el tráfico de entrada a la ciudad tendrá que circular exclusivamente por Alfonso Molina y para acceder al Chuac habrá que coger la rotonda de Matogrande y el túnel de Eirís.

Alternativas de tráfico para llegar a los hospitales por el corte de As Xubias

Llega la demolición del viaducto del Chuac: ¿cuándo y por dónde habrá que desviarse?

Más información

Esta martes por la mañana se celebró una reunión informativa entre Xunta de Galicia y los distintos ayuntamientos afectados por este corte. Por parte del Ayuntamiento de Oleiros se reclamó coordinación con Tráfico y presencia policial permanente en Alfonso Molina y en la rotonda de Matogrande para atender posibles accidentes, puesto que un simple roce entre dos coches podría provocar un colapso total de los accesos a la ciudad –lo que ya sucede con la carretera de las Xubias abierta con normalidad-. Más si cabe, explican, teniendo en cuenta también el cierre del ramal de acceso a Alfonso Molina desde Elviña, que provoca que todo el tráfico procedente de Arteixo, A Grela y Elviña tenga que pasar por esa rotonda de Matogrande.

En cuanto al transporte público, el Ayuntamiento de Oleiros solicitó que los buses circulen directamente a la ciudad por Alfonso Molina sin desviarse ni al Materno ni al Chuac. Para dar servicio a estos centros médicos durante los tres días del corte, aseguran, debería habilitarse un servicio especial que haga una ruta circular entre la glorieta de la Pasaxe y el Chuac pasando por el Materno, para evitar importantes retrasos a los ciudadanos que viajen a la ciudad. "Es difícil de comprender que se pongan buses para fiestas y verbenas y no para los centros médicos de A Coruña ante una situación extraordinaria", afirman desde el Gobierno local que dirigen Ángel García Seoane.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El euríbor se dispara en marzo y las hipotecas ya dejan de abaratarse
EFE
Entorno del Chuac

Trasladan a una persona tras un choque entre un furgón y un camión en la A-6 en Requián, Betanzos
Noelia Díaz
Reunión Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia

Alvedro, Lavacolla y Peinador harán una propuesta común de conectividad aérea para las tres ciudades
Lara Fernández
El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo

El PP de A Coruña pide un pleno extraordinario para que Inés Rey "pida perdón" tras renunciar al Mundial de fútbol
Redacción