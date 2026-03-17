Oleiros reclama más policía en Alfonso Molina ante el corte de tráfico de As Xubias

Atasco en la entrada de A Coruña por Alfonso Molina Archivo Editorial El Ideal Gallego

Debido a las obras de demolición del viaducto de acceso al Chuac, la Xunta procederá al corte total de la carretera de acceso a A Coruña por As Xubias los días 30, 31 de marzo y 1 de abril, entre el Burguer King y Servisa. Excepto para dirigirse al Materno, todo el tráfico de entrada a la ciudad tendrá que circular exclusivamente por Alfonso Molina y para acceder al Chuac habrá que coger la rotonda de Matogrande y el túnel de Eirís.

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Esta martes por la mañana se celebró una reunión informativa entre Xunta de Galicia y los distintos ayuntamientos afectados por este corte. Por parte del Ayuntamiento de Oleiros se reclamó coordinación con Tráfico y presencia policial permanente en Alfonso Molina y en la rotonda de Matogrande para atender posibles accidentes, puesto que un simple roce entre dos coches podría provocar un colapso total de los accesos a la ciudad –lo que ya sucede con la carretera de las Xubias abierta con normalidad-. Más si cabe, explican, teniendo en cuenta también el cierre del ramal de acceso a Alfonso Molina desde Elviña, que provoca que todo el tráfico procedente de Arteixo, A Grela y Elviña tenga que pasar por esa rotonda de Matogrande.

En cuanto al transporte público, el Ayuntamiento de Oleiros solicitó que los buses circulen directamente a la ciudad por Alfonso Molina sin desviarse ni al Materno ni al Chuac. Para dar servicio a estos centros médicos durante los tres días del corte, aseguran, debería habilitarse un servicio especial que haga una ruta circular entre la glorieta de la Pasaxe y el Chuac pasando por el Materno, para evitar importantes retrasos a los ciudadanos que viajen a la ciudad. "Es difícil de comprender que se pongan buses para fiestas y verbenas y no para los centros médicos de A Coruña ante una situación extraordinaria", afirman desde el Gobierno local que dirigen Ángel García Seoane.