Nathalie Lermitte | "Edith Piaf hacía creer a todo el mundo que podía ser inmortal"

Nathalie Lermitte, en una función interpretando a Edith Piaf Cedida

Este miércoles, el teatro Colón rendirá su particular tributo a una de las grandes voces del pasado siglo: Edith Piaf. La intérprete francesa, con su voz y personalidad, dejó huella en millones de personas. Una de ellas fue Nathalie Lermitte, que se pone en su piel para el espectáculo 'Piaf! The show', que se dispone en el Colón (20.00 horas).

¿Qué podrá ver el público del teatro Colón en ‘Piaf! The show’?

Es un recorrido por las mejores canciones de Edith Piaf, con un escenario y una atmósfera que abarcan desde el París de antaño hasta el momento más internacional de la artista. Es también un recorrido por las intensas emociones de su repertorio. Un viaje sin jet lag.

¿Recuerda la primera vez que escuchó la música de Edith Piaf?

Con cuatro años escuché su voz por primera vez en una canción poco conocida, ‘Les blouses blanches’. Fue un impacto emocional muy fuerte que no ha perdido nada de su intensidad. A los cuatro años no entendía el significado de esta canción, pero la fuerza y la emoción de Piaf solo tienen un sentido: el del corazón.

¿Qué fue lo que más la cautivó de ella?

Su fe inquebrantable en la vida, en el amor, esa fuerza que hacía creer a todo el mundo que podía ser inmortal. Ella es inmortal.

¿Cuál es su canción favorita de Edith Piaf?

‘Milord’ es una de mis canciones favoritas, llena de emociones. Aunque se percibe como una canción alegre, es una de las más tristes de su repertorio, repleta de sutilezas armónicas. Es una joya musical y emocional.

¿Es complicado ponerse en su piel para este espectáculo?

Hay mil formas de interpretar a Piaf. Mi camino no consistía en convertirme en ella, sino en tomar las emociones que me había transmitido cuando tenía cuatro años y transmitirlas tal y como soy ahora, sin alejarme de la verdad.

Cuando era pequeña la llamaban ‘La pequeña Piaf’, parece cosa del destino que ahora la interprete.

¡Sí, es curioso! Todos somos herederos de esta artista. Cada cantante ha dejado su huella en sus canciones. La propia Edith Piaf es heredera de una cantante a la que adoraba, Marie Dubas. De ella tomó prestada la idea del vestidito negro.

Sobre su carrera, ¿cuándo entró la música en su vida?

A los seis años ya estaba en un escenario. Cantaba todo tipo de canciones, incluso las de Edith Piaf. Por lo que recuerdo, nunca me he imaginado una vida sin poder cantar.

¿Tiene ya más proyectos para el futuro?

La agenda ya está llena hasta finales de 2028. Además, tengo que rechazar bastantes proyectos y mi trabajo como entrenadora de voz me lleva mucho tiempo. Como dijo aquella gran dama… ¡No me arrepiento de nada!