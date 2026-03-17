Alternativas de tráfico para llegar a los hospitales por el corte de As Xubias AP

La demolición del viaducto del Chuac es inminente: se cortará A Pasaxe entre el 30 de marzo y el uno de abril entre el Burger King y el Tanatorio de Servisa. En principio, no tiene por qué afectar demasiado al tráfico. se ha escogido esos días precisamente porque, según la DGT, son los de menor circulación en todo el año, y se van a demoler las medianas para que sea posible dar media en la misma avenida.

Además, se mantendrá el acceso principal, pero solo se podrá llegar hasta él desde la ciudad. Eso supone un problema para los conductores que vienen del área metropolitana, que tendrán que desviarse por Alfonso Molina y subir por la avenida de Camilo José Cela.

El principal problema es que todavía no se ha reabierto al tráfico el ramal de Sna Cristóbal cque onecta con Alfonso Molina. Eso significa que todos los vehículos tienen que continuar hasta la rotonda de Matogrande. "Nosotros nos enteramos por la prensa", confesó Felipe d ela Vega, director provincial de lA Agencia Gallega de Infraestructuras (AGI) durante la presentación de hoy en el CHUAC

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Con todo esto, la Consellería ha confeccionado un mapa con varias alternativas para llegar al entorno de los hospitales y también para evitar la zona de corte de tráfico de As Xubias para los que quieran entrar en A Coruña.

El tramo afectado por la demolición es el que va por As Xubias, entre la glorieta del puente de A Pasaxe y la glorieta de la Casa del Mar, sin embargo, solo la zona más cercana al viaducto y, por tanto, a la entrada del Chuac, estará cortada en Semana Santa.

Las alternativas para llegar a los centros sanitarios apuestan sobre todo por utilizar la glorieta de Matogrande y el barrio de Eirís como puntos de acceso:

Desde Carballo (AG-55), la Xunta apuesta por entrar por Baños de Arteixo y cruzra luego hacia la glorieta de Matogrande para subir a Eirís y acceder a los hospitales desde este barrio.

Desde el puente de A Pasaxe, los que lleguen desde el área metropolitana coruñesa, tendrían que utilizar Alfonso Molina y desviarse también hacia la rotonda de Matogrande para seguir por Eirís y llegar también al Chuac desde esta zona.

Lo mismo ocurriría para el caso de los coches que circulen desde la AP-9, que también llegarían hasta Matogrande para tomar la carretera hacia Eirís y acceder a los centro sanitarios.