La Real Orden de Caballeros de María Pita recibe una réplica única de la Carta Universal de Juan de la Cosa

Real Orden de caballeros de María Pita durante la recepción de la Carta Universal de Juan de la Cosa Cedida

El maestre de la Real Orden de Caballeros de María Pita, José Vázquez Forno, recibió una réplica de la Carta Universal de Juan de la Cosa por parte del presidente de la Asociación de dicha obra cartográfica, Juan Lago- Novás y Búa.

De este modo A Coruña contará con una de las copias del documento realizado en el siglo XVI, en el que se destacaba la importancia de la ubicación y próximamente será exhibido en la ciudad herculina quedando accesible a toda la ciudadanía. Se trata de un documento histórico único que llega a A Coruña gracias a la Real Orden de Caballeros de María Pita.

El acto, celebrado en el Museo Naval de Madrid, donde se encuentra el documento original contó con la presencia del vicepresidente de la asociación, Gregorio Bueno; representantes del Museo y de la Real Orden.

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Asimismo asistieron el Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra (JEME) Jeme y el Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA) el general de ejercito Amador Enseñat y Berea nació y el almirante general Antonio Piñeiro Sánchez respectivamente, así como el comendador de la Real Orden de Caballeros de María Pita en Madrid, Juan Antonio Caínzos.

“Gracias por haber pensado en nuestra Real Orden como digna depositaria de este ejemplar. Gracias a la asociación por la sensibilidad y labor en su empeño en preservar y divulgar la importancia de este mapa”, señaló el maestre en su intervención y recordó que A Coruña ya aparece “reflejada en esta carta del año 1500 que hoy recibimos reafirmando el protagonismo de nuestro puerto en aquella apasionante etapa”. “El propósito de la Real Orden es honrar la memoria y difundir la cultura y con esta Carta que hoy nos llevamos a A Coruña tenemos otro motivo para hacerlo”, aseguró Vázquez Forno al finalizar su intervención.

Ejemplar para la Real Orden

Por su parte Juan Lago- Novás y Búa destacó en su intervención que está entrega se realiza en reconocimiento a la labor y trabajo constante de la Real Orden por mantener viva y presente la historia de A Coruña.

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Finalmente el viceperesidente de la Asociación de la Carta de Juan de la Cosa recordó y reivindicó la importancia de este documento gráfico único que representa, por primera vez, el continente americano, descubierto por los españoles en el siglo XV. Asimismo en su discurso recordó que el marino, cartógrafo, navegante y espía de la corona de Castilla: Juan de la Cosa “vivió una época de descubrimiento de las Indias, realizando seis viajes, incluido el del descubrimiento en el que era armador y maestre de la carabela Santa María. Pasó a la historia por ser el dibujante y elaborador de la Carta que lleva su nombre y que tiene la peculiaridad de ser la primera carta náutica o mapa que representa las tierras recién descubiertas y exploradas de las Indias, posteriormente llamadas como América”.

Carta de Juan de la Cosa

El mapa es la primera gran representación del continente americano en el que aparecen las tierras descubiertas hasta finales del siglo XV por las expediciones castellanas, portuguesas e inglesas a América. También refleja una gran parte del Viejo Mundo, según el estilo típico de los portulanos medievales, incluyendo noticias de la llega de Vasco de Gama a la India en 1498.

La carta de Juan de la Cosa es la única obra cartográfica conservada de las realizadas por los testigos presenciales de los primeros viajes de Cristóbal Colón a las Indias

El original desapareció durante años y a mediados del siglo XIX fue hallado en un anticuario de París siendo adquirido a través de la embajada española y trasladado a Madrid y que puede verse en el Museo Naval de Madrid.

Una vez recuperado se realizó un número limitado de copias, siendo cada una de ellas única y distinta por su proceso manual de reproducción. Desde entonces estas copias se han repartido de forma excepcional siendo receptores de ella Sus Majestades el Rey Felipe de Borbón y Grecia y Juan Carlos I de Borbón y Borbón, respectivamente; el Papa Juan Pablo II, instituciones y academias militares españolas de Estados Unidos, República Dominica y Guinea Bissau, embajadas, seis ayuntamientos españoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así de las Universidad de Harvard, Columbia, Lisboa, Los Andes, Estocolmo, IE Londres... y la Organización de las Naciones Unidas.