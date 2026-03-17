La Oficina de Promoción Industrial de A Coruña se alía con Cerceda para captar inversiones
Las dos entidades firman un convenio de colaboración
La Fundación para la Promoción Tecnológica e Industrial de A Coruña y el Ayuntamiento de Cerceda han firmado un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo de la Oficina de Promoción Tecnológico Industrial (OPTI).
El acuerdo ha sido suscrito con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico e industrial del municipio y su entorno. La OPTI será la encargada de impulsar actuaciones estratégicas para atraer inversiones industriales y tecnológicas, promover el potencial del área de Cerceda y actuar como canal de información y asesoramiento para posibles inversores. El Ayuntamiento, por su parte, financiará parte de los gastos de funcionamiento de la OPTI durante el año 2026.
La Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial cuenta con el apoyo activo de entidades clave como la Universidade da Coruña, la Autoridad Portuaria de A Coruña, así como los ayuntamientos de Carballo, A Coruña y Curtis. Con la previsión de que se incorporen nuevos municipios e instituciones en 2026, la OPTI prevé ampliar su dimensión territorial a la nueva demarcación de la Cámara, que incluye el área de Ferrol, y consolidar el alcance de sus líneas de actuación.