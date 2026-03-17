La Oficina de Promoción Industrial de A Coruña se alía con Cerceda para captar inversiones

Firma del acuerdo entre la Fundación para la Promoción Tecnológica e Industrial de A Coruña y el Ayuntamiento de Cerceda Cedida

La Fundación para la Promoción Tecnológica e Industrial de A Coruña y el Ayuntamiento de Cerceda han firmado un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo de la Oficina de Promoción Tecnológico Industrial (OPTI).

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El acuerdo ha sido suscrito con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico e industrial del municipio y su entorno. La OPTI será la encargada de impulsar actuaciones estratégicas para atraer inversiones industriales y tecnológicas, promover el potencial del área de Cerceda y actuar como canal de información y asesoramiento para posibles inversores. El Ayuntamiento, por su parte, financiará parte de los gastos de funcionamiento de la OPTI durante el año 2026.

La Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial cuenta con el apoyo activo de entidades clave como la Universidade da Coruña, la Autoridad Portuaria de A Coruña, así como los ayuntamientos de Carballo, A Coruña y Curtis. Con la previsión de que se incorporen nuevos municipios e instituciones en 2026, la OPTI prevé ampliar su dimensión territorial a la nueva demarcación de la Cámara, que incluye el área de Ferrol, y consolidar el alcance de sus líneas de actuación.