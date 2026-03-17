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Subida de la marea en las playas coruñesas
A Coruña

La marea acorrala a los bañistas en el primer día de playa del año en A Coruña

Esther Durán
17/03/2026 16:26

Después de semanas de lluvia, frío y mal tiempo en general, la primavera parece asomarse por fin a la ciudad de A Coruña. Este martes, las temperaturas en la urbe han alcanzado valores que superan los veinte grados, en el que es el día más cálido en lo que va de año. 

Con el cielo prácticamente despejado y una estampa propia de épocas más calurosas, fueron numerosos los coruñeses los que decidieron disfrutar del que para la gran mayoría de ellos era su primera jornada de playa de este 2026. Así, los arenales de Riazor o el Orzán, igual que los del resto de la ciudad, contaron con una afluencia destacada para encontrarnos todavía a mediados del mes de marzo. 

Marea alta en las playas de A Coruña

Los más osados se atrevieron, incluso. con darse un baño, sin importarles la temperatura del agua. Y hubo otros que, aunque no tenían pensado llegar a tanto, acabaron probando igualmente el agua del Atlántico con una subida de la marea que llegó a ocupar casi la totalidad de los arenales urbanos del Orzán, Riazor o Matadero.

Y es que la pleamar llegó en torno a las tres y media de la tarde, momento en el que muchas personas aprovechaban su descanso laboral para comer y darse un garbeo por las playas. La subida de la marea les afectó, por lo tanto, a todos ellos.

En todo caso, lo cierto es que, mareas al margen, los amantes del buen tiempo en A Coruña ya pueden presumir de disfrutar de la playa en su ciudad todavía en invierno. 

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