Fabricantes de piensos gallegos avisan de que la guerra de Irán tendrá “consecuencias" con subidas en el precio de carne, leche o huevos

Imagen de un supermercado

La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac), con sede en A Coruña, advierte de que la prolongación de la guerra en Irán tendrá “consecuencias relevantes” para el sector de la alimentación animal, al incrementar los “costes de producción asociados a la fabricación de piensos” y afectar al “conjunto de la cadena agroalimentaria”.

El actual contexto de inestabilidad en Oriente Medio genera incertidumbre en los mercados internacionales de materias primas y energía, así como en las principales rutas comerciales globales. “Esta situación, de mantenerse en el tiempo, repercutirá de forma directa en la disponibilidad y el coste de determinados insumos —bienes que se utilizan durante el proceso de producción— necesarios para la elaboración de alimentos compuestos destinados a la alimentación animal”, asegura la entidad.

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Agafac explica que los piensos representan “uno de los principales costes en la producción ganadera”. “Por este motivo, cualquier incremento significativo en el precio de la alimentación animal puede acabar trasladándose al conjunto de la cadena agroalimentaria”, avisa. Esto puede afectar de forma importante al precio final de determinados productos alimentarios de origen animal como carne, leche o huevos.

También señala que el sector viene realizando en los últimos años un “importante esfuerzo para mejorar su eficiencia” y absorber parte de las “fluctuaciones del mercado”, pero advierte de que “factores externos adversos” podrían limitar la capacidad de absorción de “nuevos incrementos de costes”.

Proceso

La fabricación de piensos requiere el uso de materias primas como cereales, oleaginosas y proteínas vegetales que, en muchos casos, proceden de distintos mercados internacionales.

Además, Agafac alerta de que el incremento del precio de la energía repercute “en diversas fases del proceso productivo”, desde “el transporte de materias primas y piensos, hasta la actividad de las plantas de fabricación, especialmente en el proceso de granulación que requiere un consumo elevado de energía”.

En este contexto, la asociación indica que el “encarecimiento de estos factores” se traducirá en un “aumento progresivo de los costes de producción de los alimentos compuestos” si la situación se prolonga en el tiempo.

A estas consecuencias de subida de costes, hay que añadirle el riesgo existente de desabastecimiento de ciertas materias primas imprescindibles para la producción de piensos por problemas de suministro de combustible a los barcos, principal medio de transporte entre países originarios de materias primas y los países consumidores de las mismas, según asegura la asociación.

Seguimiento

Ante este escenario, la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos considera necesario seguir con atención la evolución del conflicto y sus posibles efectos sobre os mercados internacionales de materias primas, energía y transporte.

La entidad subraya igualmente la importancia de preservar la estabilidad de las cadenas de suministro y el normal funcionamiento del comercio internacional, factores esenciales para garantizar el abastecimiento y la competitividad del sector agroalimentario.

La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac) agrupa a las principales empresas del sector en Galicia dedicadas a la producción de piensos para la alimentación animal, representando hasta el 85% de la producción gallega de piensos.

Estas compañías desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la ganadería gallega y en el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, contribuyendo al suministro de alimentos de origen animal y al desarrollo económico del medio rural.