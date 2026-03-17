El transporte público de A Coruña se olvida de los estudiantes universitarios

Estudiantes de la UDC acceden a la línea universitaria de la Compañía de Tranvías, en el campus de Elviña Patricia G. Fraga

Más de 36 años después de que la Universidad de A Coruña (UDC) se estableciese, en su mayoría, en los campus coruñeses de Elviña y A Zapateira, todavía sigue siendo todo un quebradero de cabeza desplazarse hasta allí. Por lo menos si la única opción del estudiante es mediante el uso del transporte público. Y es que, según denuncian algunos de los estudiantes de la universidad herculina, a pesar de que en la actualidad haya un total de 26 líneas de bus que abastecen a los ciudadanos en toda la ciudad en sus deseos de trasladarse a diferentes partes de la urbe, hay una de ellas que no opera ni “como debería” ni por los diferentes barrios que componen la ciudad coruñesa. Si a esto se le suma que el programa municipal BiciCoruña ni está ni se le espera en los campus, parece que el transporte público se olvida de los estudiantes universitarios.

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En lo que a las bicicletas respecta, el BNG presentó una moción el pasado mes de febrero para pedir la instalación de estaciones de BiciCoruña en los campus universitarios. Algo que no vieron con buenos ojos en el Consistorio. “Si tenemos miles de alumnos y cientos de profesores, una base con seis, quince o veinte bicis no va a solventar la comunicación”, apuntaba.

Esto provoca que todos los ojos en el traslado hacia la Universidad estén puestos en la línea UDC, encargada de transportar a los alumnos a los campus de Elviña y A Zapateira. La línea consta de 29 paradas, aunque la mayoría son en los propios campus, en la salida de la ciudad o en zonas más céntricas, como Juan Flórez o las plazas de Pontevedra y Ourense.

Precisamente en las paradas de San Pedro de Mezonzo y plaza de Pontevedra es donde, sobre todo si es primera hora de la mañana, el entrar al bus en cuestión se convierte en toda una lotería. Así lo cree Jaime Pérez, estudiante segundo curso de Economía, y uno de los más afectados por la sobrecarga de gente en algunos de los buses, a su paso por la antigua sede del Deportivo: “A veces no te dejan ni entrar; y cuando logras hacerte hueco, el camino hasta el campus se vuelve un verdadero caos”, explica el alumno.

Presencia en los barrios

Algo en lo que coincide Iria Rodríguez, estudiante de Derecho, quien, además de reclamar “más frecuencias”, insiste en que, de cara al futuro, la línea preste servicio en algunos barrios de la ciudad: “No todos vivimos en el centro o en Os Mallos”, sentencia.

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Sobre este aspecto insistió en repetidas conversaciones con el Ayuntamiento Fernando Carrillo, presidente vecinal de Los Rosales, quien planteó hace más de un año la posibilidad de que desde el barrio partiese una línea que operase por la Tercera Ronda con destino la Universidad: “Seguimos pendientes de lo que dice el nuevo estudio para la reestructuración de las líneas. Los niños que se mudaron al barrio, ahora son universitarios”, sentencia Carrillo.