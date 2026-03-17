El Rueda Cyr llega al corazón de A Coruña: el espectáculo de Jeff Cruz conquista a la ciudad

Jeff Cruz posa en La Marina después de realizar su espectáculo Bocija

Pasear este lunes por el centro de A Coruña era un plan más que apetecible. El tiempo acompañaba por fin y la ciudad lucía presumida como en las mejores tardes primaverales. A los encantos que la urbe trae de serie, se añadía uno más en el corazón de La Marina. Se trataba del espectáculo de Jeff Cruz, un venezolano de 31 años afincado en Alicante que hacía piruetas imposible para el común de los mortales y que no pasó desapercibido.

"Lo que hago es Rueda Cyr. Es una disciplina que se creó hace veinte años y cada vez se conoce más. Poco a poco, intentamos que la gente lo descubra y le guste", explica Jeff. "Me gano la vida con esto. Voy con mi coche recorriendo ciudades y también he estado en otros países. Es mi profesión", añade.

"Cada vez que voy a un sitio, la prioridad es cubrir los gastos de gasolina, hotel y comida. A partir de ahí, intento ahorrar siempre que puedo, porque esto va por rachas. Puedes tener un día muy bueno y luego varios malos. El simple hecho de que llueva lo cambia todo. Menos mal que no he estado en A Coruña en los primeros meses del año", dice entre risas. "No solo trabajo en la calle. Lo hago porque es dinero fácil y rápido, pero también trabajo en festivales y eventos", explica.

Presencia en A Coruña

No es la primera que vez que Jeff Cruz trae su espectáculo a la ciudad, aunque esta vez ha sido casi por casualidad. "En este caso, he venido a A Coruña solo por un asunto personal y ya regreso a Alicante. Pero he visto que hacía una tarde genial así que he aprovechado para intentar al menos ganar algo de dinero para la gasolina, que ahora con el problema de la guerra se ha puesto por las nubes. También estuve en la ciudad en verano durante varios días, en la Feria Medieval, y mucha gente me conoció gracias a eso", relata.

Eso sí, admite que ha tenido actuaciones más rentables económicamente que esta última en territorio herculino. "Los lunes no son el mejor día. En general, no es cosa de A Coruña. Depende mucho del lugar pero también de la energía que se respira cada jornada. Por ejemplo, noto mucho la diferencia entre los días laborables y los fines de semana. Los sábados y domingos la gente está más abierta a pararse a contemplar el espectáculo, pero entre semana van más centrados en las cosas del día a día y la gente no está tan receptiva", reconoce.

Aunque no tiene un calendario de actuaciones cerrado y depende mucho de las circunstancias, cada vez que en A Coruña acompañe el buen tiempo no descarten encontrárselo haciendo "lo que más" le gusta en la vida: "Al final, vivo de hacer lo que me apasiona y eso es un privilegio".