Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Rueda Cyr llega al corazón de A Coruña: el espectáculo de Jeff Cruz conquista a la ciudad

Omar Bello
Omar Bello
17/03/2026 17:43
Jeff Cruz posa en La Marina después de realizar su espectáculo
Jeff Cruz posa en La Marina después de realizar su espectáculo
Bocija
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Pasear este lunes por el centro de A Coruña era un plan más que apetecible. El tiempo acompañaba por fin y la ciudad lucía presumida como en las mejores tardes primaverales. A los encantos que la urbe trae de serie, se añadía uno más en el corazón de La Marina. Se trataba del espectáculo de Jeff Cruz, un venezolano de 31 años afincado en Alicante que hacía piruetas imposible para el común de los mortales y que no pasó desapercibido. 

"Lo que hago es Rueda Cyr. Es una disciplina que se creó hace veinte años y cada vez se conoce más. Poco a poco, intentamos que la gente lo descubra y le guste", explica Jeff. "Me gano la vida con esto. Voy con mi coche recorriendo ciudades y también he estado en otros países. Es mi profesión", añade.

"Cada vez que voy a un sitio, la prioridad es cubrir los gastos de gasolina, hotel y comida. A partir de ahí, intento ahorrar siempre que puedo, porque esto va por rachas. Puedes tener un día muy bueno y luego varios malos. El simple hecho de que llueva lo cambia todo. Menos mal que no he estado en A Coruña en los primeros meses del año", dice entre risas. "No solo trabajo en la calle. Lo hago porque es dinero fácil y rápido, pero también trabajo en festivales y eventos", explica.

Presencia en A Coruña

No es la primera que vez que Jeff Cruz trae su espectáculo a la ciudad, aunque esta vez ha sido casi por casualidad. "En este caso, he venido a A Coruña solo por un asunto personal y ya regreso a Alicante. Pero he visto que hacía una tarde genial así que he aprovechado para intentar al menos ganar algo de dinero para la gasolina, que ahora con el problema de la guerra se ha puesto por las nubes. También estuve en la ciudad en verano durante varios días, en la Feria Medieval, y mucha gente me conoció gracias a eso", relata.

Eso sí, admite que ha tenido actuaciones más rentables económicamente que esta última en territorio herculino. "Los lunes no son el mejor día. En general, no es cosa de A Coruña. Depende mucho del lugar pero también de la energía que se respira cada jornada. Por ejemplo, noto mucho la diferencia entre los días laborables y los fines de semana. Los sábados y domingos la gente está más abierta a pararse a contemplar el espectáculo, pero entre semana van más centrados en las cosas del día a día y la gente no está tan receptiva", reconoce. 

Jeff Cruz

Aunque no tiene un calendario de actuaciones cerrado y depende mucho de las circunstancias, cada vez que en A Coruña acompañe el buen tiempo no descarten encontrárselo haciendo "lo que más" le gusta en la vida: "Al final, vivo de hacer lo que me apasiona y eso es un privilegio". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Varios operarios trabajan en los últimos retoques de Desseo

Así será la heladería más 'desseada' de A Coruña
Guillermo Parga
Jeff Cruz posa en La Marina después de realizar su espectáculo

El Rueda Cyr llega al corazón de A Coruña: el espectáculo de Jeff Cruz conquista a la ciudad
Omar Bello
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump asegura que ya no necesita ni desea el apoyo de la OTAN en Ormuz tras el rechazo de los aliados
Agencias
Protesta de los trabajadores del Grupo Losán

Curtis pide a Inés Rey que se una al frente común por el futuro de la empresa Losán
Redacción