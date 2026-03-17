El Puerto de A Coruña inicia los trámites para contratar un servicio de apoyo en los controles de acceso durante las escalas de cruceros

Un crucero, atracado en el puerto de A Coruña

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha iniciado el proceso para contratar el servicio que da apoyo a la Policía portuaria en los controles de acceso durante las escalas de cruceros, dado que el contrato actual vencerá en los próximos meses. El organismo portuario destina un presupuesto de 160.000 euros a este contrato, que tendrá una duración de doce meses.

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Este servicio, que se presta en el puerto desde hace dos años, viene a garantizar un nivel de cobertura ajustado a las necesidades actuales en el control de accesos a los cruceros, bajo la supervisión de la Policía portuaria.

La Autoridad Portuaria explica que el puerto ha experimentado un notable incremento en el número de escalas de cruceros desde 2010, con jornadas en las que coinciden varios buques en los muelles, y el apoyo del servicio externo facilita que la cobertura de las necesidades se adapte al calendario de escalas, muy variable en los diferentes meses del año, de forma coordinada con el resto de las funciones que realiza a diario la Policía Portuaria.