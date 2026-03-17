Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El PP de A Coruña pide un pleno extraordinario para que Inés Rey "pida perdón" tras renunciar al Mundial de fútbol

Redacción
17/03/2026 12:52
El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo
El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

“Hemos pedido un Pleno extraordinario para que Inés Rey pida perdón a los coruñeses por sus mentiras sobre el Mundial, que no nos tome por idiotas”. Así de rotundo se mostró este martes Miguel Lorenzo, portavoz municipal del PP, un día después de que el Ayuntamiento de A Coruña confirmase la renuncia de la ciudad a ser una de las sedes del Mundial de fútbol de 2030.

El portavoz popular afirmó que “Inés Rey es una gran mentira: no es capaz de gestionar el día a día, ni los proyectos de futuro. Debe pedir perdón a los coruñeses y explicar las verdaderas razones de la renuncia". "Dijo hace unos días que no era idiota, pues que no nos tome por idiotas a los demás porque nos ha mentido y engañado, todo era una farsa. No había nada, ni proyecto ni financiación ni inversores”, aseguró Lorenzo.

deporayto55_11175616.jpg

A Coruña dice adiós al Mundial y da la bienvenida a un proyecto para un nuevo Riazor que "se concretará en semanas y meses"

Más información

Desde las filas del PP coruñés consideran que la alcaldesa debe pedir perdón a los vecinos "a los que ha engañado y mentido y se sienten decepcionados, cabreados y enfadados y explicarles las verdaderas razones de la renuncia". Para ello, los populares han solicitado este mismo martes que se celebre un pleno extraordinario en el que el Gobierno local dé cuenta de las razones por las cuales la ciudad se ha despedido del Mundial 2030.

deporayto46_11184843

Inés Rey, sobre la renuncia al Mundial: "No es agradable para mí. A veces es mejor tener los pies en la tierra"

Más información

"Dije en 2024 que le pediría disculpas si había Mundial, pero quien tiene que pedir perdón no a mí, sino a los coruñeses es Inés Rey por mentirnos y engañarnos", aseguró Lorenzo, que considera que la adjudicación inicial era "una farsa".  "No había nada, ni proyecto ni financiación ni inversores. No hay excusa para tanta incompetencia. Lo único que ha hecho Inés Rey en este año y medio es mentir a los coruñeses a la cara”, explicó, para redundar en que "una alcaldesa que no es capaz de arreglar un bache, cómo va a ser capaz de sacar adelante un proyecto como el del Mundial".

Riazor cesped vacio estadio

EDITORIAL | Un nuevo tiempo para Riazor

Más información

Según el portavoz popular, Inés Rey ya conocía las condiciones de la FIFA cuando presentó la candidatura, por ello le parece "increíble que ayer -en su comparecencia acompañada por el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, y el de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso- diga que tomó la decisión tras analizar las exigencias de la FIFA”. “El Mundial era el proyecto estrella de Inés Rey y lo que hay es un proyecto estrellado como su mandato y su gobierno”, concluyó Miguel Lorenzo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El euríbor se dispara en marzo y las hipotecas ya dejan de abaratarse
EFE
Entorno del Chuac

Trasladan a una persona tras un choque entre un furgón y un camión en la A-6 en Requián, Betanzos
Noelia Díaz
Reunión Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia

Alvedro, Lavacolla y Peinador harán una propuesta común de conectividad aérea para las tres ciudades
Lara Fernández
El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo

El PP de A Coruña pide un pleno extraordinario para que Inés Rey "pida perdón" tras renunciar al Mundial de fútbol
Redacción