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A Coruña

El Citeec de la Universidad de A Coruña incrementa en un 50% su personal en tres años

El consejo rector del centro coruñés se reunió en la mañana de este martes para definir las líneas estratégicas y el presupuesto para el ejercicio de 2026

Ana Herrero
17/03/2026 15:51
Miembros del consejo rector del Citeec de la UDC
Miembros del consejo rector del Citeec de la UDC
Universidad de A Coruña
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El Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (Citeec) de la Universidad de A Coruña aumentó en un 50% el número de trabajadores en el centro en apenas tres años, coincidiendo con la última evaluación Cigus, en 2023. Así fue explicado en la mañana de este martes en la reunión del consejo rector del centro, celebrada con el objetivo de analizar las actividades desarrolladas a lo largo del año 2025 y definir las líneas estratégicas y el presupuesto para el ejercicio 2026.

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A la sesión asistieron Ricardo Cao, rector de la Universidad de A Coruña; José Alberto Díez de Castro, secretario general de Universidades; Jerónimo Puertas Agudo, vicerrector de Investigación y Transferencia de la UDC; Sonia Vázquez Díaz, vicerrectora de Infraestructuras y Movilidad de la UDC; Fernando Martínez Abella y Juan Ramón Rabuñal Dopico, directores científico y técnico del Citeec, respectivamente, y Belén González Fonteboa, secretaria del Citeec. Además, participó también, como invitado, Faustino Infante Roura, Director de la Redcidi.

Tras la aprobación del acta de la sesión anterior por parte del Presidente del Consejo Rector, Ricardo Cao, el director científico del centro, Fernando Martínez Abella, presentó su informe y la memoria de actividades y cuentas correspondiente al año 2025, en la que se recogen las principales actuaciones desarrolladas por el Citeec en los ámbitos de la investigación, la transferencia de conocimiento y la divulgación.

18 proyectos en 15 países

Como cifras destacadas, en el campo de la internacionalización, el centro de la UDC participó en la solicitud de 18 proyectos europeos, cuyos consorcios agrupan organismos en más de 15 países. países. Además, se consolidó la capacidad investigadora, manteniendo veinte investigadores a través de convocatorias de captación de talento, entre los que destaca la obtención de una ayuda Starting Grant del ERC. También se afianzó la captación de recursos externos, tanto mediante proyectos competitivos como a través de contratos y convenios, y experimentó un notable incremento de la producción científica. En el ámbito de la difusión y divulgación, el Citeec desarrolló un esfuerzo significativo para aportar el centro a la sociedad, destacando la participación en numerosas actividades divulgativas y la renovación de su página web.

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Finalmente, el director científico del Citeec presentó la propuesta de presupuesto para 2026, así como el plan de actividades previsto para el próximo año. Este incluye nuevas iniciativas de divulgación científica vinculadas a las áreas estratégicas del centro, así como acciones orientadas a reforzar la captación de financiación y el desarrollo de nuevos proyectos de investigación y transferencia.

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