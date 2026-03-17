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A Coruña

El BNG pregunta por qué se han talado árboles en Santa Margarita

Redacción
17/03/2026 11:53
Árboles talados en Santa Margarita
Árboles talados en Santa Margarita
BNG
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El BNG de A Coruña ha denunciado este martes que dentro del proyecto de reforma del parque de Santa Margarita el Ayuntamiento ha talado varios árboles.

Árboles talados en el parque de Santa Margarita

El Ayuntamiento de A Coruña tala siete árboles en Santa Margarita pero plantará seis veces más en su lugar

Más información

Ante esta situación, el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, se pregunta por qué se han cortado los árboles, si padecían alguna enfermedad o si representaban peligro para los usuarios del parque. Además, desde el Bloque también cuestionan si se hizo algún estudio que aconsejase la tala y si esta tiene que ver con el proyecto de abrir nuevas sendas peatonales dentro de uno de los grandes pulmones verdes de A Coruña. 

Parque de Santa Margarita

Así quedará el parque de Santa Margarita tras su renovación

Más información
Árboles talados en Santa Margarita
Árboles talados en Santa Margarita
BNG

“Non é contraditorio que unha reforma que pretende a mellora do parque conleve a talla de árbores?”, interpela Jorquera, quien también se pregunta si el proyecto de reforma prevé la plantación de nuevos ejemplares “e a mellora da calidade das especies existentes, substituíndo especies alóctonas -no originarias del lugar en el que están- por especies climáticas”

Árboles talados en Santa Margarita
Árboles talados en Santa Margarita
BNG
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