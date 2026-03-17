Árboles talados en Santa Margarita BNG

El BNG de A Coruña ha denunciado este martes que dentro del proyecto de reforma del parque de Santa Margarita el Ayuntamiento ha talado varios árboles.

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Ante esta situación, el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, se pregunta por qué se han cortado los árboles, si padecían alguna enfermedad o si representaban peligro para los usuarios del parque. Además, desde el Bloque también cuestionan si se hizo algún estudio que aconsejase la tala y si esta tiene que ver con el proyecto de abrir nuevas sendas peatonales dentro de uno de los grandes pulmones verdes de A Coruña.

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Árboles talados en Santa Margarita BNG

“Non é contraditorio que unha reforma que pretende a mellora do parque conleve a talla de árbores?”, interpela Jorquera, quien también se pregunta si el proyecto de reforma prevé la plantación de nuevos ejemplares “e a mellora da calidade das especies existentes, substituíndo especies alóctonas -no originarias del lugar en el que están- por especies climáticas”