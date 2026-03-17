Dos triples escalas, una doble y 17 cruceros darán inicio a la temporada alta en el puerto de A Coruña

Cruceristas abandonan el ‘Iona’ en el muelle de Trasatlánticos Carlota Blanco

Abril se posiciona como el mes en el que el puerto dará la bienvenida a la temporada alta turística. Casi 40.000 personas desembarcarán en A Coruña en los diecisiete cruceros que pasarán por el muelle entre los días 1 y 28 de abril. Todo ello después de un mes de marzo en el que todavía quedan tres barcos por recalar en A Coruña. En total, las escalas de este mes suman siete, y ayer el ‘Iona’, con más de 6.200 pasajeros, llenó la ciudad en una jornada soleada que animó a los cruceristas a recorrer el centro hasta las 17.00 horas, cuando el trasatlántico de 344 metros de eslora puso rumbo a Santa Cruz de Tenerife.

Pero abril, además de por los diecisiete cruceros, destaca por dos triples escalas y otra doble que acogerán los muelles de la urbe. En concreto, el día 17 llegarán el ‘Arcadia’, el ‘Norwegian Sky’ y el ‘Aida Bella’. En total, 7.400 personas en tres trasatlánticos que superan los 250 metros de eslora cada uno. Mismo escenario se vivirá el 28 de abril, cuando el ‘Iona’, el ‘Norwegian Star’ y el ‘Hanseatic Spirit’ traerán a bordo a 8.850 pasajeros entre los tres.

Por su parte, el 25 de abril tendrá lugar una doble escala compuesta por los buques ‘Greg Mortimer’ y ‘Sapphire Princess’. El primero atracará por primera vez en la ciudad con 160 personas a bordo. Se trata de un exclusivo buque construido especialmente para expediciones a lugares salvajes y que cuenta con diseño ‘Ulstein X-Bow’, o lo que es lo mismo, una proa invertida. Esto provoca mayor estabilidad, una navegación más rápida y reducción de emisiones contaminantes.

La historia de este buque dio la vuelta al mundo durante la pandemia, y es que horas antes de que partiese a la Antártida, la OMS declaró la pandemia de covid-19. Todos los países se negaron a recibirlo, ya que a bordo se constató un contagio masivo del 70% entre sus pasajeros y tripulantes. Todos, excepto Uruguay. Un pasajero llegó a fallecer a bordo.

Quíntuple visita en agosto

El calendario de 2025 se despidió con 176 escalas, una cifra que marca un nuevo récord en el Puerto, con diez barcos más que los que atracaron en 2024. La previsión para este año es superar la cifra de 450.000 pasajeros y 180 escalas, lo que supondrá otro récord histórico.

De momento, el 12 de agosto será un día clave. El ‘Liberty of the seas’, el ‘Borealis’, el ‘Celebrity Apex’, el ‘Celebrity Equinox’ y el ‘Explora III’ son los buques que conforman la quíntuple escala que se dará coincidiendo con el eclipse total de Sol. El último debutará en verano y es el tercer barco de lujo de Explora Journeys. En total, 11.042 personas llegarán en crucero el 12 de agosto. La mayoría lo harán a primera hora de la mañana, y algunos partirán a primera hora de la tarde, para ver el eclipse ya en mar pero cerca de A Coruña, y otros se quedarán hasta bien entrada la tarde en el puerto.