Cada vez que los coruñeses ven operarios y máquinas ocupándose de las palmeras de Méndez Núñez temen que el temido picudo haya hecho de las suyas en el gran palmeral de la ciudad.

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Ocurrió de nuevo este martes por la mañana. Máquinas y trabajadores llegaron hasta la zona de las palmeras más cercana al Kiosco Alfonso. Sin embargo, no tenía nada que ver con la amenaza del picudo rojo, sino que, según explicaron los propios operarios, se trata de tareas rutinarias de poda, para mantener saneados los árboles.

Con todo, el palmeral sigue sometido a periódicas revisiones y 'vacunas' para evitar que la plaga del picudo termine con el centenario conjunto, que incluso ha sido incluido por la Xunta de Galicia en su catálogo de 'Árbores senlleiras'. El último tratamiento al que se sometieron estos ejemplares fue hace menos de medio año, cuando el equipo de Parques y Jardines inoculó una inyección de endoterapia de deltametrina, a la vez que duchaba las coronas con unos pequeños gusanos llamados nematodos, un plan de prevención para garantizar la salud de las 71 palmeras.

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El Ayuntamiento se afana en revisar periódicamente todas las palmeras de la ciudad ante la amenaza de un picudo rojo que ya ha acabado con cientos de ejemplares en A Coruña.