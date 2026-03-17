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A Coruña

Cerveza, ibéricos, jamón asado, callos y mejillones gratis por el Día del Padre en el mercado de Elviña

Los placeros también entregarán regalos a los clientes este sábado

Lara Fernández
Lara Fernández
17/03/2026 15:43
Mercado de Elviña
Archivo El Ideal Gallego
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El mercado municipal de Elviña invita a los coruñeses a toda una fiesta este sábado. De 11.30 a 13.30 horas, la plaza de abastos celebrará el Día del Padre con degustaciones gratuitas para los asistentes. La oferta será variada, con productos de todo tipo, como los de la carnicería vegana que acaba de instalarse en el mercado, quesos, embutidos ibéricos de la nueva charcutería, mejillones, empanadas, bizcochos, jamón asado o callos, entre otros. 

También habrá regalos, como muestras de jabón ecológico y pinzas para el pelo con flores preservadas. Además, y ya con tickets de compra en los establecimientos asociados, los clientes que acudan a la plaza de abastos tendrán derecho a una cerveza gratis en la cafetería. 

Y no solo eso, para amenizar la jornada de este sábado, el evento contará con música del cuarteto coruñés Cocktail musical, que ofrecerá un concierto en el pasillo central. 

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