Casi la mitad de los empresarios gallegos redefine sus estrategias por el contexto geopolítico

Daniel Fraga, socio responsable de KPMG Galicia, interviene durante la presentación del informe 'Perspectivas Galicia 2026' EFE

El 41% de los empresarios gallegos están redefiniendo sus estrategias por el contexto geopolítico, aunque confían en su crecimiento, según un estudio realizado por KPMG en colaboración con la CEOE en el que se analiza el contexto nacional y también autonómico.

Todo ello con demanda por parte de los empresarios de una reducción de impuestos, una simplificación de la burocracia, un marco regulador "más estable", han precisado, en la presentación del informe en A Coruña, sobre el contenido del mismo.

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Daniel Fraga, socio responsable de KPMG en Galicia, ha señalado que la incertidumbre por el contexto geopolítico "ha venido para quedarse" pero que las empresas, especialmente las de tamaño medio y grande, trabajan para adaptarse al cambio en cuanto a tipo de inversiones o internacionalización.

Diferente, ha expuesto a preguntas de los medios, es la situación de las más pequeñas, en las que ha abogado por alianzas para afrontar los cambios existentes.

Continuidad

Con todo, y pese a incidir en el incremento de costes que habrá por la situación bélica en Irán, ha remarcado que el el 60% del empresario ve la economía española igual en una situación de "cierta continuidad".

"El 80% ven que la situación de la economía gallega es igual que en 2025, un poco mejor que la española", ha precisado para aclarar que los sectores menos optimistas son automoción e industria.

"Confían más en su empresa que en el entorno", ha añadido sobre las perspectivas existentes y para insistir en que un 72% espera un crecimiento en su facturación, así como un aumento moderado en inversión (61%) y en plantilla (44%).

Menos regulación

A su vez, Eva Hernando, socio responsable del área legal en KPMG en Galicia, ha insistido en las demandas del empresariado, sobre todo en cuanto a la regulación. "Hay que cumplir mucha normativa", ha precisado para aludir, además, al hecho de que decretos no se ratifiquen en el Congreso. "Y las empresas no saben qué hacer", ha apostillado.

Mientras, Ángel Ansoar, experto en sectores en Galicia de KPMG, ha afirmado que las empresas gallegas se están adaptando y reforzando sus capacidades internas, con medidas en el ámbito de la digitalización y automatización de procesos.

En cuanto a la Inteligencia Artificial, ha explicado que el 84% creen que les va a ayudar en su operatividad y un 50% en la toma de decisiones. "Un 44% cree que les va a ayudar en innovación", ha añadido para incidir en la importancia de que adapten su tecnología a este ámbito.