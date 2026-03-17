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A Coruña

Así será la heladería más 'desseada' de A Coruña

La idea de la cadena gallega, que apuesta por lo artesano y el producto de cercanía en el antiguo local de La Italiana, es abrir esta semana

Guillermo Parga
Guillermo Parga
17/03/2026 17:55
Varios operarios trabajan en los últimos retoques de Desseo
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German Barreiros
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El número 9 de la avenida de La Marina, tradicionalmente vinculado a la venta de helados, recuperará esta semana su modelo de negocio original. No regresará La Italiana, que cerró hace ya casi siete años después de un ciclo de prácticamente seis décadas, pero el nuevo ciclo del local traerá a buena parte de los coruñeses una muy agradable y refrescante sensación de dèja-vú. Será el desembarco en la ciudad de Desseo, una cadena gallega con apenas un año de vida y que se ha colado entre las opciones preferidas en el sur de la comunidad.

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La de A Coruña será la octava heladería de Desseo, que inició su andadura el día de San Valentín de 2025 en la Puerta del Sol de Vigo, y que ha ido sumando Cambados, Vigo, Carril, a Illa de Arousa, Samil, Santiago y Ribadeo a su lista de aperturas. Ahora le toca a La Marina, donde el gerente, Jesús Otero, cree que se encuentran “las mejores heladerías de Galicia”. Además, identifica el posicionamiento de mercado de la empresa como “un producto de origen, gallego, natural y de equipo”. Habrá un total de 24 sabores, con hasta 30 opciones ya desarrolladas. A la hora de señalar los favoritos, el empresario apunta a “los clásicos, aunque también otros como el dulce de leche, la tarta de queso, el Ferrero Rocher o el cacahuete con caramelo salado”. Además, la carta herculina se completará con batidos y gofres. Todos los productos que ofrece Desseo son sin gluten y de proximidad.

Aspecto del local de Desseo, así como de los productos que ofrecerá
Aspecto del local de Desseo, así como de los productos que ofrecerá
EC

La intención de la gerencia es que la apertura sea inminente, y en función del reparto de los últimos elementos necesarios para la producción tendrá lugar mañana mismo o el viernes. El sentimiento es de haber puesto una pica en la milla de oro del helado en A Coruña, donde se convertirá en el décimo establecimiento especializado. “Si estás donde te pueden elegir, te pueden comprar”, indican desde la empresa. “Es donde teníamos que situarnos”, añaden.

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Historia

El local del número 9 de la avenida de La Marina, de 180 metros cuadrados y valorado aproximadamente en un millón de euros, fue un lugar de peregrinación para los aficionados al helado entre 1950 y 2019, periodo de actividad de La Italiana. De 2022 a 2024 fue Bo&Go el que tomó la alternativa, mientras que posteriormente, y durante un año, el restaurante Maraxe vivió una efímera aventura.

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Ahora, con la recuperación de los sabores de toda la vida, y la vanguardia del helado y los métodos de producción, vuelve a generar una sensación de ‘desseo’. 

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