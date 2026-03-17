Así avanza el proyecto en el que participa ITG para crear sistemas de movilidad autónoma

Reunión de la plataforma Comando en A Coruña Cedida

El centro tecnológico ITG ha acogido en sus instalaciones de A Coruña la reunión de lanzamiento de la plataforma Comando, de la red estatal investigadora Cervera, enfocada en el desarrollo de tecnologías para la coordinación de vehículos autónomos por aire, tierra y mar. Ahora inicia ahora sus trabajos con el objetivo de avanzar en sistemas capaces de operar de forma autónoma y cooperativa en entornos complejos, según explica la entidad.

Esta iniciativa se centra en el desarrollo de sistemas de movilidad autónoma multimodal capaces de coordinar vehículos aéreos, terrestres y marítimos. “El objetivo es incrementar la madurez de estas tecnologías para que puedan desplazarse y actuar de forma coordinada incluso en escenarios exigentes, hostiles o con comunicaciones limitadas, tanto en el ámbito civil como en defensa y seguridad”, afirma ITG.

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En este contexto, esta red busca reforzar la soberanía tecnológica nacional mediante el desarrollo de capacidades críticas en sistemas autónomos, según destaca ITG. Entre sus metas se encuentra la validación de al menos 20 subsistemas tecnológicos en entornos exigentes con altos niveles de madurez tecnológica, un paso clave para su futura aplicación operativa.

Como entidad coordinadora, ITG liderará el desarrollo de la plataforma de Comando y control que permitirá la coordinación de múltiples vehículos autónomos, facilitando que compartan información de forma cibersegura y que adapten su comportamiento a lo que ocurre a su alrededor, minimizando la intervención humana, que se dedicará a tareas de supervisión.

El trabajo tecnológico abordará de forma integrada tres niveles de autonomía: la autonomía centralizada supervisada, la autonomía distribuida basada en cooperación en red y la autonomía embarcada en cada plataforma mediante sistemas avanzados de percepción, IA y ciberprotección. Esta combinación permitirá la coordinación global de las plataformas, la cooperación autónoma en red y la reacción inmediata de cada vehículo en entornos críticos.

El director general de ITG, Carlos Calvo, señala que “el desarrollo de sistemas autónomos capaces de operar de forma coordinada por aire, tierra y mar” será “clave” en los próximos años tanto para la “seguridad nacional como para múltiples aplicaciones civiles”. “Son tecnologías críticas que permitirán a España reforzar su capacidad y soberanía tecnológica en este ámbito, facilitando también la transferencia al tejido industrial”, afirma.