Alvedro, Lavacolla y Peinador harán una propuesta común de conectividad aérea para las tres ciudades

Reunión Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia AENA

Alvedro, Lavacolla y Peinador pondrán en común el próximo mes las propuestas de conectividad aérea de las tres ciudades gallegas, con el fin de acudir coordinados a la V Jornada de conectividad aérea de Turespaña y AENA, que se celebrará en Reus los días 28 y 29 de abril.

Así lo acordaron este martes, tras la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia, que tuvo lugar en el aeropuerto de Santiago. A este encuentro acudieron representantes de la Delegación de Gobierno, de la Dirección General de Aviación Civil, de la Xunta de Galicia, de los Ayuntamientos de A Coruña, Santiago y Vigo, de la Diputación de Pontevedra, del Consejo de Cámaras de Galicia, del Clúster de Turismo de Galicia, de la Confederación de Empresarios de Galicia y de AENA, con el objetivo de afianzar un plan de actuación para incrementar la conectividad aérea de Galicia.

El concejal de Turismo, Gonzalo Castro, valoró la reunión como "positiva" debido a los "avances en la disposición de todas las administraciones y entidades presentes en el grupo de trabajo para avanzar en la coordinación y puesta en común de una estrategia de conectividad aérea conjunta para Galicia". Además, agradeció a la Xunta por su compromiso "a realizar un esfuerzo económico para mejorar la conectividad aérea en los aeropuertos gallegos".

Ignacio Biosca, director de Datos y Mercado Aeronáutico de AENA, señaló al término de la reunión de este martes su satisfacción "por el resultado, con una predisposición muy positiva por parte de todas las instituciones a aportar y colaborar. Y esta es la línea de trabajo que va a dar frutos”.