Adjudicadas las obras del gran parque infantil de la plaza de Portugal, inspirado en el Dépor y el océano

Así será el parque de la plaza de Portugal Cedida

La plaza de Portugal tendrá el año que viene el nuevo parque infantil de referencia en A Coruña. Con capacidad para 150 niños, frente a la actual, de once usuarios, este área infantil contará con una superficie de 800 metros cuadrados. La Junta de Gobierno local aprobará este miércoles la adjudicación de las obras, a favor de la empresa Vázquez y Reino, S.L., tras resultar ganadora en el concurso de ofertas.

Con un presupuesto de 1,2 millones de euros, las obras se ejecutarán en el plazo de doce meses, contados a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación de reformulo, acto que tendrá lugar en el plazo máximo de un mes a contar desde la firma del contrato.

Se trata de una actuación que forma parte del plan de parques infantiles 2025-2030, “al que destinaremos más de diez millones de euros”, dijo la alcaldesa, Inés Rey, en noviembre. El objetivo es que en cinco años “todas las familias tengan un parque infantil a menos de diez minutos de sus viviendas”.

La descripción del proyecto incluye detalles sobre su estética y significado de la misma. “Es un homenaje al mar, a la ciudad de A Coruña y a su gente. Diseñamos un espacio de juego que se relacione con su entorno inmediato y con la identidad coruñesa”. Así, algunos de los elementos que han servido de inspiración para diseñar el parque son los colores del Dépor, “ya que cuando hay partido en Riazor se produce una suerte de peregrinación hasta el estadio a lo largo del Paseo Marítimo, por delante de la plaza de Portugal”.

El segundo motivo es “el propio océano, ya que el oleaje es parte de la propia ciudad y es habitual ver surfistas aprovechándolas y disfrutándolas”. Por último, “una gran ballena sumergiéndose en las aguas, como elemento icónico que da identidad a la playa y sirve como elemento de referencia”. La idea surge del “logo del Concello Da Coruña. Poder sintetizar el nombre de la ciudad en dos grafismos en el área de juego”.