A Coruña se pone el bañador en la jornada más cálida de los últimos cinco meses

Varios jóvenes disfrutan de las altas temperaturas, esta tarde, en la playa del Orzán Quintana

Ni siquiera hizo falta que se presentase la primavera en A Coruña para que los herculinos se pusiesen el bañador o el bikini y estrenasen los arenales de la ciudad en este 2026. Y no era para menos. Durante la jornada de este martes, la realidad superó incluso la previsión y, aunque los expertos en meteorología ya presagiaban la jornada más cálida desde el pasado mes de octubre, en sus modelos no figuraba que los termómetros ascendiesen a los 25 grados de temperatura. Menos todavía después del caos meteorológico que provocó la más de una decena de temporales que se dieron cita en la urbe desde finales de 2025.

La Aemet prevé en A Coruña una primavera “cálida” tras un invierno por encima de la media climática Más información

Ya durante el mes de noviembre, un 80% de las jornadas fueron pasadas por agua. O lo que es lo mismo, en 24 de los 30 días del undécimo mes del año se registraron días de lluvia apreciables (acumulado total de más de 0,1 litros por metro cuadrado). Lejos de cambiar la previsión meteorológica, los tres meses siguientes fueron todavía más húmedos. Sobre todo, desde que comenzó este nuevo curso, con 42 jornadas mojadas consecutivas –segunda racha de lluvia más larga de la serie histórica de Aemet– y con presencia de precipitaciones en 47 de los primeros 49 días del año.

Un mini verano en invierno

Con el cielo prácticamente despejado y una estampa propia de épocas más calurosas, fueron numerosos los coruñeses que decidieron este martes disfrutar de la que para la gran mayoría de ellos era su primera jornada de playa de este 2026. No obstante, si bien es curioso ver cómo centenares de personas disfrutan de las altas temperaturas como si del mismo agosto se tratase, no es tan atípico registrar jornadas similares a la de hoy en el propio mes de marzo. De hecho, en los últimos años viene siendo habitual que A Coruña supere, puntualmente, los 24 grados antes de la llegada de la primavera a la ciudad. Los 24,4 grados que registró este martes la estación del Observatorio –y los 25,8 de la Torre– ni siquiera se encuentran entre los valores más altos registrados en un tercer mes del año.

A Coruña cierra el segundo invierno climatológico más lluvioso del siglo Más información

Hace un cuarto de siglo, el mercurio subió a los 26,6 y, en 2005, a 27. Todavía ascendieron más los termómetros en 2017 y 2021, con 27,5 y 27,6 grados registrados, respectivamente. Sin embargo, aún no se superó la barrera de los 28, que todavía custodia el mes de marzo de 1965, cuando los coruñeses vivieron en aquel día 29 una jornada en la que los termómetros subieron a los 28,2 grados.

A lo largo del resto de la semana, se espera que se mantenga el buen tiempo, aunque la previsión de MeteoGalicia no descarta chubascos puntuales. Para hoy, se espera que el mercurio vuelva a sobrepasar los 20 grados, y para mañana, los 24. A partir del viernes –y durante el fin de semana– se producirá un leve descenso de las temperaturas, coincidiendo con el inicio de la primavera.