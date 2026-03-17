A Coruña demuestra una histórica fidelidad a San Patricio

El Penique volvió a ser uno de los epicentros Quintana

Por numerosos motivos, el San Patricio 2026 de A Coruña pasará a la historia y marcará un antes y un después en la cultura cervecera de la ciudad. A falta de datos oficiales, solamente la gran mancha verde que recorrió los barrios indica el camino hacia la más organizada y celebrada edición de cuantas se rigen por la disyuntiva de pintas negras: O’Hara’s por un lado y Guinness por otra. En total, una treintena de establecimientos convirtieron un martes laborable de marzo en una fiesta difícil de clasificar: cultura, social, gastronómica y musical. Todas las maneras posibles de realizar una oda al hermanamiento celta con Irlanda, pero también a un tipo de establecimiento y una forma de relacionarse muy concretos.

La Rochester de Panaderas, otro punto central Javier Alborés

Puede decirse que Penique Bar es el sitio donde comenzó todo. Allí se celebraba San Paticio cuando casi nadie sabía lo que era un leprechaun o una pinta negra, y cuando los de gorro verde era una banda de ‘frikis descarriados’ a los que los viandantes miraban con sorpresa. Desde el nacimiento de la ruta Pub Crawl, e incluso desde un poco antes, es punto de encuentro habitual para los irlandeses residentes en A Coruña, así como para los amantes del folk. Una vez más, más de un centenar de personas se juntaron en la hora punta para realizar el tradicional brindis en directo con Irlanda, y también para disfrutar de una intensa pinchada de música tradicional irlandesa en vinilo. “Slainte” (salud en irlandés) fue el grito para la foto de grupo para El Ideal Gallego

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Por su parte, el Pío Pío es lo más irlandés de la ciudad desde la retirada de los hermanos Matthews. Paul Jeffrey, copropietario junto a Inés Beceiro, programaron una jornada en la que no faltó prácticamente de nada: el tradicional y calentito Irish stew (estofado irlandés), los rollos de salchichas de la Isla Esmeralda y la muy aplaudida y esperada actuación de The Leprechauns, la banda tributo a la música tradicional irlandesa que suele hacer un recorrido itinerante por San Patricio. Una vez más, fue una de las ubicaciones más buscadas por los cerveceros del gorro verde.

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A Foliada

A los más de 20 establecimientos que regaron San Patricio con cerveza O’Hara’s, de la mano de Estrella Galicia, hay que sumar los siete que crearon la llamada Foliada de San Paticio, una ruta al amparo de la marca Guinness y que reunió a algunos de los más heavys: Valhalla, Meliora, Malos Hábitos, Caneca Furada, Cova Céltica, Tío Ovidio, Sköll y el que sin duda es el otro gran templo tradicional: la Rochester de Panaderas. Por el antiguo local del Dublín pasaron también cientos de personas desde las 17.00 horas, para disfrutar de una actuación en directo, cervezas porter y stout, gorros, bufandas, calcetines y camisetas conmemorativas. .

La fiesta en casi todos los grifos de esa treintena de locales se extendió hasta bien entrada la madrugada. Con la bendición de San Patricio.