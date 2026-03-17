El Castro de Elviña Archivo El Ideal Gallego

La conversión del castro de Elviña en un museo era el principal titular de El Ideal Gallego en tal día como hoy, hace 25 años. El alcalde Francisco Vázquez, que presentaba el proyecto acompañado por el conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela, afirmaba que el estado de abandono en el que se encontraba el recinto arqueológico suponía una “vergüenza para la ciudad”. Por su parte, hace medio siglo, los redactores del diario se quejaban del retraso que estaba sufriendo la obra de ampliación del puente del Pasaje. Solicitaban más información para que se llevase a cabo la infraestructura. También, hace cien años, los alcaldes de Miño y Vilarmaior pedían que se rematase la construcción de una vía hasta Vilamateo.

Sábado, 17 de marzo de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | El castro de Elviña albergará un museo

Xunta y Ayuntamiento dieron ayer el pistoletazo de salida a la recuperación del castro de Elviña y a su conversión en un gran parque arqueológico urbano gracias a un convenio de colaboración firmado por el conselleiro de Cultura, Jesús Pérez Varela, y el alcalde, Francisco Vázquez. El proyecto costará 1.155 millones de pesetas de los que el gobierno autonómico sólo aportará 300. Vázquez confesó que el inicio de las obras –las excavaciones comenzarán en mayo– cumplirán uno de sus sueños.

Las ventas de la lonja vespertina del puerto herculino continúan su crecimiento imparable. Su éxito comienza a dejar huella en el resto de puertos gallegos que ya han notado un descenso en las ventas de sus lonjas. Prueba del buen estado de forma de la subasta de tarde es la autorización de la Autoridad Portuaria para poder descargar en los ocho puntos de atraque que posee la lonja de Gran Sol.

Miércoles, 17 de marzo de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Dificultad para finalizar el Puente del Pasaje

La triste y desnuda realidad del Puente del Pasaje es que no hay dinero, por lo que resulta muy difícil finalizar las obras. Pensábamos que todo esto ya estaba resuelto, pero resulta que hace unos meses ha sido realizado un proyecto reformado en el que se recogen todas las variaciones surgidas por obra y gracia de esas cimentaciones especiales que el fondo de la ría ha requerido. Porque hasta en eso del suelo resulta desfavorable la obra. El proyecto en cuestión está realizado por Obras Públicas y pendiente de aprobación y de consignación económica. Nos consta que si la aportación económica fuese aprobada, la obra podría terminarse en el plazo de unos meses.

Rogelio, meta del Torre, está encajando muchos goles. Hemos charlado con él y reconoce que está fallando algo. Le preguntamos por qué no se pone a Barbadillo, pero resulta que éste tendrá que jugar con los juveniles la fase final de segunda categoría y se le quiere reservar.

Sábado, 17 de marzo de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Suspendida la procesión de la Virgen de los Dolores

El Viernes de Dolores transcurrió con tiempo inseguro y amenazador. Por esta causa fue suspendida la procesión tradicional de la Virgen más popular de las devociones coruñesas. Durante el día y parte de la noche no se interrumpió el desfile de fieles por el templo de San Nicolás, cuya fachada lucía artística iluminación.

En la iglesia parroquial de San Jorge, se celebró el matrimonial enlace de la señorita Paulina González Cebrián con el teniente piloto don Eusebio Reviejo Álvarez, ambos de conocidas familias coruñesas. La señorita González Cebrián realzaba sus encantos con elegante traje de raso blanco y el consorte vestía el uniforme de gala del Ejército del Aire. (...) Concluida la ceremonia religiosa los invitados fueron espléndidamente obsequiados en un reconocido hotel restaurante de la localidad.

Miércoles, 17 de marzo de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | José Calvo Sotelo recibe al alcalde de Miño

Entre las comisiones de los pueblos que ayer acudieron a saludar al excelentísimo señor ministro de Hacienda, don José Calvo Sotelo, figuró una integrada por los alcaldes de Miño, Vilarmayor y Monfero, señores don Antonio Sande, don Pedro de Bernardo y don Rafael Salido, los vecinos de Miño, don Ricardo Curiel, don José Lago, don Fernardo Vidal y otros, acompañados de nuestro querido compañero don Teófilo González Calatrava. Le entregaron una instancia pidiendo la pronta terminación de la carretera que va de la parroquia de Villamateo a la playa Grande de Miño.

El señor ministro estuvo deferentísimo con los comisionados y les ofreció que intercedería eficazmente para que su compañero el de Fomento diera las órdenes oportunas para que las obras que faltan salgan pronto a subasta y sea un hecho tal vía de comunicación.