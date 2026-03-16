El veterinario coruñés que sienta a perros, gatos, loros o conejos en su particular diván

Óscar Beceiro y un peludo de la clínica Kavure, donde trabaja y es dueño el etólogo Germán Barreiros

Que un gato tenga los bigotes de una forma o de otra cuando sube, por ejemplo, a un sofá puede revelar mucha información que, a menudo, las familias suelen ignorar. También hay datos clave en si un perro mueve la cola más hacia un lado o hacia el otro o en cómo se relaciona un loro o un conejo con sus tutores. Del estudio de estos pequeños detalles, imperceptibles para muchos, se encargan los veterinarios etólogos, una especialidad cada vez más conocida y con una demanda al alza en los últimos años. Y en A Coruña, Óscar Beceiro es una referencia, sobre todo en especies exóticas.

¿Qué es un etólogo?

Es un estudioso del comportamiento animal. Igual que un microbiólogo es el que estudia los microbios. Los veterinarios etólogos somos etólogos clínicos, es decir, especialistas en medicina del comportamiento.

¿Es una especialidad nueva o solo desconocida?

La etología como ciencia surge en los años 70 del siglo pasado, así que es relativamente nueva. Pero llevamos ya muchas décadas trabajando de forma muy seria y organizada. Y, sin embargo, somos una especialidad poco conocida porque, hasta ahora, de todos los problemas de comportamiento se han encargado los educadores o adiestradores. Siempre nos intentan enfrentar, pero somos dos especialidades que trabajan unidas mucho mejor que separadas.

¿Atiende a cualquier animal?

Sí. En veterinaria sí que es verdad que nos centramos muchísimo en perros y gatos. Pero aunque estudies el comportamiento del perro, todas estas cosas del aprendizaje, de los neurotransmisores o de los núcleos cerebrales, la gran mayoría se han estudiado en ratones, en aves y en animales modelo de laboratorio. Especies como loros, hurones o conejos piensan de la misma manera.

¿Los etólogos también tratan la salud mental de los animales?

Sí, cubrimos lo que en humana cubrirían los psicólogos clínicos y los psiquiatras.

Habrá quien se imagine un loro en un diván.

Al final, ¿qué es lo que se hace en un diván? Se establece una comunicación cercana con el paciente y se trata de entender su punto de vista y profundizar en lo que está pasando en su cabeza. Eso es lo que hacemos también lo etólogos, aunque no lo hagamos en un diván, lo hacemos con visitas a domicilio, con telemedicina, con grabaciones.... Ese es nuestro diván. Por suerte, a día de hoy es facilísimo. Cuando yo empecé en esto, no había smartphones y era toda una aventura conseguir material.

¿Por qué estudió etología?

Siendo estudiante, acabé metido en la parte de exóticos de la facultad. Cuando uno trabaja con animales de zoo o salvajes, el término omnipresente es el bienestar. Y el bienestar al final es un tema comportamental. Fue un mundo que me apasionó.

¿Muchos problemas animales son porque no los conocemos?

Sí. El problema de comportamiento es todo aquel que resulta problemático para la familia. Pero, de hecho, hay muchas consultas por conductas que no podemos considerar anómalas.

¿Cómo trabaja un etólogo?

Trabajamos mucho con observaciones que, en principio, pueden parecer inútiles, como un vídeo de un gato subiéndose al sofá. Pero ese vídeo nos puede llegar a dar muchísima información, según la dirección que toma en la aproximación, cómo están los bigotes, las pupilas, la cabeza con respecto al cuerpo, la postura del rabo... Al final parece como que somos medio adivinos o brujos, pero está todo estudiado. Son una serie de cosas que, una vez que aprendes a detectarlas, son muy fáciles de ver.

¿Cuál es el animal con el comportamiento más complejo?

Los gatos, incluso más que los exóticos. Los gatos son un animal muy recientemente domesticado y prácticamente no podemos decir que lo esté al 100%. Es una especie salvaje que se ha metido a vivir en nuestras casas. Los humanos y los perros somos muy iguales: depredadores, animales de manada, nos importa mucho el contacto social, hasta cierto punto el aspecto territorial, pero tampoco nos lleva la vida. Los gatos no, son animales que no son sociales, que no forman jerarquías, que para ellos lo prioritario no es el grupo social, sino el territorio. Hay que hacer entender a las familias que las necesidades de su gato están tremendamente reñidas con las expectativas. La gente que quiere lo que vemos en la tele, pero eso no es para nada la realidad.

¿Qué consejos básicos daría como etólogo?

Lo primero, prevención. Es más barato y más razonable. Y por supuesto, educación. Una de las principales recomendaciones cuando viene un cachorro es escolarizarlo. Igual que lo hacemos con los niños y no nos cabe en la cabeza no darles una educación básica para vivir en nuestra sociedad, no tiene sentido no escolarizar a nuestros perros. Y ya cuando hablamos de otras especies, antes de tener a ese animal, que vengan a un veterinario, que les vamos a contar muchas cosas. Todas estas conversaciones que a veces las tenemos cuando ya es muy tarde y el problema está muy enquistado, si las tenemos antes mucho mejor.