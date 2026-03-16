Una nueva cubrición para Casa Escudero: así es la reforma de uno de los edificios emblemáticos de A Coruña

Aspecto de Casa Escudero, en la tarde de este lunes EL IDEAL GALLEGO

Si hablamos de edificios emblemáticos en A Coruña, en la lista no puede faltar la Casa Escudero. Ubicada en pleno centro de la urbe, en la calle Ferrol y haciendo esquina con Juan Flórez, se trata de un palacio que marca la diferencia en una zona plagada de edificios y bloques de viviendas.

En la mañana de este lunes, el singular edificio apareció algo menos visible de lo habitual. Y es que buena parte de su fachada se encuentra cubierta por un andamio, con un grupo de obreros trabajando durante la jornada.

Todo apunta a que el objetivo es llevar a cabo una cubrición en uno de los tejados del edificio, por lo que no parece que, a priori, la imagen de Casa Escudero a la que estamos acostumbrados vaya a sufrir grandes cambios en el futuro. Al menos, a corto plazo.

Y es que cabe recordar que Casa Escudero es en la actualidad un edificio de titularidad privada, por lo que su imagen siempre está sujeta a la voluntad de sus propietarios. Sea como fuere, sigue siendo una auténtica referencia para el patrimonio histórico de la ciudad.

Aspecto de Casa Escudero, en la tarde de este lunes EL IDEAL GALLEGO

Un edificio con historia

La situación de Casa Escudero, en un punto de la urbe que se ha convertido en uno de los más concurridos de la ciudad, supone que su estampa sea una de las más singulares de A Coruña.

Con más de un siglo de antigüedad, ya que el palacete fue construido en 1913, su imagen genera la sensación de que el tiempo se ha detenido en su parcela mientras todo cambiaba a su alrededor. El proyecto original es obra del arquitecto Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón. Pese a ello, sí ha sufrido pequeñas variaciones, como la construcción de un garaje en 1920 en el extremo de Juan Flórez, impulsada por el propio Rodríguez-Losada y que también sobrevivió al paso de las décadas, tal y como recoge la Guía de arquitectura de A Coruña elaborada por la delegación herculina del COAG (Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia) en 2010.

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Cabe mencionar que este tipo de edificios era muy comunes en A Coruña a principios del siglo XX. Lo que hace especial a la Casa Escudero es que ha sobrevivido hasta nuestros días. Y es que la zona de la ciudad en la que se ubica era muy distinta cien años atrás. La urbe ha crecido y evolucionado, pero el palacio de Juan Flórez ha mantenido su esencia y aspecto intactos para mantener viva una época que forma parte de la historia herculina.