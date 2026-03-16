Un herido en A Coruña al incendiarse una manta eléctrica

Una dotación de Bomberos trabajando en Villa de Negreira Cedida

Un hombre ha sufrido quemaduras leves por un incendio en una manta eléctrica en A Coruña, informan el 112 y los Bomberos.

El fuego se produjo este domingo, poco antes de la medianoche, en el lugar de Palavea Vieja, donde la manta prendió un sofá, lo que generó gran cantidad de humo.

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El hombre que fue víctima del fuego tuvo que ser despertado por sus vecinos, pero al intentar extinguir las llamas se quemó las manos y los pies.

La Policía Nacional controló posteriormente el incendio y los bomberos se ocuparon de desenchufar la manta y ventilar el inmueble.

La única víctima fue atendida por el personal de Urgencias Sanitarias y trasladada al Hospital de A Coruña.