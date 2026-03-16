Tres acusados de estafar dinero a un discapacitado en A Coruña alegan que se lo daba voluntariamente y niegan una trama

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

Dos hombres y una mujer -- naturales de Rumanía -- acusados de formar parte de una trama en A Coruña en la que, prevaliéndose de la situación de la víctima -- una persona con limitaciones en su capacidad intelectiva --, le solicitaban dinero simulando padecer enfermedades graves o necesidades han reconocido haberle pedido cantidades monetarias. Sin embargo, han rechazado pertenecer a una banda organizada.

"Reconozco que le dije que estaba enferma y que necesitaba el dinero pero nunca me lo dio", ha expuesto la procesada durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña. "Cuando me di cuenta de que no estaba bien mentalmente paré", ha asegurado.

Así, ha explicado que ella pedía limosna delante de iglesias de la ciudad herculina para sus "dos hijas". "Ahí lo conocí, varias veces me ayudó, me iba dando euros", ha afirmado. Cuestionada por una presunta trama de extorsión ha insistido en que no existía. "Yo nunca me puse de acuerdo con nadie", ha apuntado.

Otro de los encausados ha relatado que le pedía "ayuda" a la presunta víctima a modo de préstamo "para comprar una casa". "Yo le acompañaba al banco y me daba el dinero y luego se lo devolví", ha declarado.

Asimismo, a preguntas de su letrada, este acusado ha reconocido estar "arrepentido de haberse aprovechado de la condición de discapacidad" del perjudicado, así como su intención de "reparar el daño" causado.

En la misma línea, el tercero de los procesados ha indicado que el hombre le daba dinero cuando él pedía limosna en la puerta de una iglesia. "Me dio una vez dos euros, después me trajo un sobre con 50 y después 250 euros y nada más", ha detallado.

En la vista también ha comparecido la presunta víctima. "Esas personas hace mucho tiempo me pidieron ayuda monetaria", ha manifestado en alusión a los encausados. No obstante, ha manifestado no recordar los "motivos" debido a que han pasado "muchos años desde lo sucedido". "Si yo les he ayudado es porque habían merecido mi atención", ha indicado.

Hechos

Según consta en el escrito de Ministerio Público, los hechos se produjeron entre 2014 y 2016. En algún caso, expone, alegaron que necesitaban el dinero para curar enfermedades, tratamientos médicos u operaciones, así como para pagos de alquiler o adquisiciones de inmuebles en Rumanía.

En concreto, añade, en el caso de esta víctima estima que pudieron estafar entre 90.000 y hasta 300.000 euros, haciéndose pasar en alguna ocasión uno de ellos por abogado.

Por esta causa, estaba procesado un tercer hombre -- de nacionalidad española -- condenado en sentencia firme en el año 2020 tras acuerdo de conformidad al reconocer los hechos.

Petición de condena

Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de estafa y pide para cada uno de los encausados una pena de seis años de cárcel. Solicitud de condena que comparte la acusación particular.

En contraposición, las defensas solicitan la libre absolución de cada uno de sus clientes. "No existen pruebas suficientes de cargo que la incriminen en una red de estafa rumana", ha argumentado la letrada de la procesada en declaraciones a Europa Press antes de la vista.