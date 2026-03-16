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A Coruña

La plataforma ‘Noble Voyager’ prevé regresar a Langosteira durante esta semana

Este buque, de 228 metros de eslora, reinstalará sus hélices tras acabar los trabajos en el astillero de Navantia

Iván Aguiar
Iván Aguiar
16/03/2026 03:20
El ‘Noble Voyager’, atracado en Langosteira
El ‘Noble Voyager’, atracado en Langosteira
Autoridad portuaria
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El Puerto Exterior de Langosteira volverá a recibir a la plataforma petrolífera ‘Noble Voyager’ esta misma semana. Esta es la previsión que maneja la Autoridad Portuaria de A Coruña, que detalla que, si todo transcurre según lo previsto, este buque partirá de Ferrol hacia la dársena exterior el próximo viernes.

Este barco, de 228 metros de eslora (equivalente en longitud a más de dos campos de fútbol profesionales), no es una plataforma convencional, sino que es una unidad de perforación móvil con forma de embarcación que ofrece mayor velocidad y estabilidad para moverse entre yacimientos lejanos.

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El ‘Noble Voyager’ es capaz de perforar pozos de más de doce kilómetros de profundidad También cuenta con una torre de perforación doble, lo que le permite realizar operaciones simultáneas (como preparar tubería mientras se perfora), optimizando los tiempos y reduciendo costos para las operadoras.

No es la primera vez que visita el Puerto Exterior. Allí ya estuvo cerca de un mes, desde finales de enero hasta casi acabar febrero, tiempo en el que procedió a la retirada de sus hélices de propulsión, lo que le permitió reducir su calado y así garantizar su acceso posterior al astillero de Navantia, ubicado en Ferrol.

Una vez acaben los trabajos en el astillero, este buque regresará de nuevo a Langosteira para la reinstalación de las hélices, para, posteriormente, volver a partir a un nuevo destino.

Esta operación para tareas de mantenimiento se suma a otras realizadas estos años. Desde su entrada en funcionamiento en 2012, Langosteira ha recibido ya un total de 13 buques para realizar distintos trabajos de mantenimiento y reparación, un dato que confirma la viabilidad de esta actividad como nueva línea de negocio para la infraestructura portuaria, según los datos hechos públicos por el Puerto coruñés.

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