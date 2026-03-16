El patinete se convierte en el perfecto vehículo antiseguimiento para los que se dedican al menudeo en A Coruña

Un patinete y una bicicleta se cruzan en el centro de la ciudad Patricia G. Fraga

De un tiempo a esta parte, el patinete se ha vuelto omnipresente en las calles coruñesas. Estos vehículos rápidos, silenciosos y ligeros recorren la ciudad de arriba abajo, a menudo transportando a mensajeros. De toda clase, porque en el material incautado el año pasado por la Policía Nacional en A Coruña en sus actuaciones contra los narcopisos figuran dos patinetes eléctricos que se utilizaban para distribuir la droga. “Telecoca”, sentencia, lacónico, un agente.

De un tiempo a esta parte, el patinete se ha convertido en una dificultad más para los agentes que tienen que realizar labores de seguimiento a los sospechosos, porque resulta muy difícil seguirlo. A pie es imposible, como no sea a la carrera, lo que les delataría. Y en coche simplemente no pueden meterse por las aceras o plazas que atraviesan con facilidad estos pequeños vehículos eléctricos. “Seguir a un tío que va en patinete para saber a dónde va es jodido”, reconocen.

Además, son prácticamente indistinguibles, no tienen matrícula, y se pueden ocultar en cualquier lugar, introduciéndolo en casa. Introducir una baliza en ellos para poder seguirlos mediante GPS es también muy improbable. Es por eso que se ha convertido en una medida más de los pequeños traficantes para evadir la vigilancia policial. “Conocen cada vez más nuestras técnicas, y eso también supone una dificultad”, añaden.

Restringir su utilización

Desde comienzos de año, la Dirección General de Tráfico (DGT) exige que todos los propietarios de patinetes (o los tutores legales en caso de menores), inscriban su Vehículo de Movilidad Personal (VMP) en el Registro Nacional de Vehículos a través de la sede electrónica de la DGT como paso previo a su aseguramiento obligatorio.

Hay que señalar que la exigencia de seguro no solo se aplica a patinetes, también se aplica a todos los aparatos como carretillas o las pequeñas máquinas conocidas como ‘chimpines’. Pero son los patinetes los que emplean los traficantes, y con la obligación del seguro y de estar registrado, esto puede facilitar su seguimiento a los investigadores.

El Foro de Movilidad Alphabet 2025 hizo público recientemente el resultado de una encuesta en 17 capitales de provincia en la que habían participando 5.000 personas. En cuanto al patinete, en A Coruña un 3% de los encuestados los utiliza habitualmente para desplazarse. Si se suman bicicletas o motos eléctricas se llega al 27%. Pero es un vehículo que genera polémicas, más allá de que los narcotraficantes los empleen. Por eso, otro 27% de los encuestados apoya restricciones a su uso.