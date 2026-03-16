Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El patinete se convierte en el perfecto vehículo antiseguimiento para los que se dedican al menudeo en A Coruña

En muchos casos, los delincuentes reparten a sus clientes prácticamente a domicilio con rapidez gracias a estos aparatos

Abel Peña
Abel Peña
16/03/2026 03:45
Un patinete y una bicicleta se cruzan en el centro de la ciudad
Un patinete y una bicicleta se cruzan en el centro de la ciudad
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

De un tiempo a esta parte, el patinete se ha vuelto omnipresente en las calles coruñesas. Estos vehículos rápidos, silenciosos y ligeros recorren la ciudad de arriba abajo, a menudo transportando a mensajeros. De toda clase, porque en el material incautado el año pasado por la Policía Nacional en A Coruña en sus actuaciones contra los narcopisos figuran dos patinetes eléctricos que se utilizaban para distribuir la droga. “Telecoca”, sentencia, lacónico, un agente.

De un tiempo a esta parte, el patinete se ha convertido en una dificultad más para los agentes que tienen que realizar labores de seguimiento a los sospechosos, porque resulta muy difícil seguirlo. A pie es imposible, como no sea a la carrera, lo que les delataría. Y en coche simplemente no pueden meterse por las aceras o plazas que atraviesan con facilidad estos pequeños vehículos eléctricos. “Seguir a un tío que va en patinete para saber a dónde va es jodido”, reconocen.

Además, son prácticamente indistinguibles, no tienen matrícula, y se pueden ocultar en cualquier lugar, introduciéndolo en casa. Introducir una baliza en ellos para poder seguirlos mediante GPS es también muy improbable. Es por eso que se ha convertido en una medida más de los pequeños traficantes para evadir la vigilancia policial. “Conocen cada vez más nuestras técnicas, y eso también supone una dificultad”, añaden.

Restringir su utilización

Desde comienzos de año, la Dirección General de Tráfico (DGT) exige que todos los propietarios de patinetes (o los tutores legales en caso de menores), inscriban su Vehículo de Movilidad Personal (VMP) en el Registro Nacional de Vehículos a través de la sede electrónica de la DGT como paso previo a su aseguramiento obligatorio.

Hay que señalar que la exigencia de seguro no solo se aplica a patinetes, también se aplica a todos los aparatos como carretillas o las pequeñas máquinas conocidas como ‘chimpines’. Pero son los patinetes los que emplean los traficantes, y con la obligación del seguro y de estar registrado, esto puede facilitar su seguimiento a los investigadores.

El Foro de Movilidad Alphabet 2025 hizo público recientemente el resultado de una encuesta en 17 capitales de provincia en la que habían participando 5.000 personas. En cuanto al patinete, en A Coruña un 3% de los encuestados los utiliza habitualmente para desplazarse. Si se suman bicicletas o motos eléctricas se llega al 27%. Pero es un vehículo que genera polémicas, más allá de que los narcotraficantes los empleen. Por eso, otro 27% de los encuestados apoya restricciones a su uso.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Francisco Porto, de rocigarcía, posando con unas velas en forma de la Torre de Hércules y del Gerión

La Torre de Hércules y el Globo de Betanzos se derriten en manos de rocigarcía
Andrea López Ramos
Óscar Beceiro y un peludo de la clínica Kavure, donde trabaja y es dueño el etólogo

El veterinario coruñés que sienta a perros, gatos, loros o conejos en su particular diván
Lucía Crujeiras
Un patinete y una bicicleta se cruzan en el centro de la ciudad

El patinete se convierte en el perfecto vehículo antiseguimiento para los que se dedican al menudeo en A Coruña
Abel Peña
El entorno de la plaza de Lugo, donde El Cortinas se mueve como pez en el agua

El Cortinas, un ladrón de A Coruña con gusto refinado y que acumula más de 85 detenciones
Guillermo Parga