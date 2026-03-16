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A Coruña

Muere un hombre al caer desde el tejado del instituto Agra do Orzán

La Policía Nacional investiga el suceso

Abel Peña
Abel Peña
16/03/2026 19:28
Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos
Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos
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La Policía Nacional ha registrado al muerte de un hombre que se encontraba trabajando en el instituto Agra do Orzán, esta misma tarde. Según explican las mismas fuentes, la víctima, un autónomo, estaba haciendo labores de limpieza en el tejado cuando se hundió. 

El suceso tuvo lugar a las seis de la tarde. Al lugar de los hechos acudió una ambulancia del 061, así como una jueza que ordenó el levantamiento del cadáver, además de las patrullas de la Policía Nacional, dado que la investigación de un accidente laboral es competencia de este Cuerpo.   

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