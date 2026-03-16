Los taxistas de A Coruña ya recogen pasajeros en la parada de Alvedro

Un taxi de A Coruña en la parada de Alvedro Quintana

Llegó el día que los taxistas coruñeses esperaban desde la pandemia. Este lunes los profesionales de la ciudad pudieron estacionar en la parada de Alvedro para recoger pasajeros recién aterrizados en el aeropuerto, algo que, hasta ahora, no podían hacer. O, por lo menos, no sin correr el riesgo de ser multados.

Esta parada ya cuenta con cinco plazas reservadas para los taxistas coruñeses, que, además, disponen de una bolsa de treinta licencias. Todo ello tras el acuerdo firmado el pasado 27 de febrero entre los ayuntamientos de A Coruña, Culleredo y la Xunta de Galicia. En concreto, el número de taxis que prestan servicio en la terminal es de 35, siendo treinta licencias de Culleredo y cinco de A Coruña. Todo ello, en igualdad de condiciones.

La alcaldesa, Inés Rey, manifestó el mes pasado que este era un “primer paso” para atender la demanda del aeropuerto. Y es que este lunes, pese a este nuevo refuerzo, los pasajeros se encontraron en varias ocasiones la parada vacía, por lo que algunos Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) se dejó ver por el aeródromo recogieron pasajeros.

Larga espera para un acuerdo

El acuerdo firmado también estipula la creación de una bolsa de refuerzo formada por treinta licencias de taxis de A Coruña, que están en la condición de colaboradores en el momento en el que no hubiese taxis de turno disponibles en la parada. En la prestación de servicios, no obstante, tendrán prioridad los taxis de turno. La duración inicial del convenio será de cuatro años, con posibilidad de prórroga de otros cuatro, siempre y cuando haya acuerdo entre las partes.

El anterior convenio dejó de estar en vigor durante la pandemia y, desde entonces, todo acercamiento había caído en saco roto. La parada de taxis de Alvedro suponía un problema para los profesionales del sector: no había una norma estipulada para que desarrollasen su actividad. Esto afectaba, especialmente, a los trabajadores coruñeses, ya que el aeropuerto está en Culleredo y son los taxistas de este municipio los que tenían preferencia a la hora de recoger a pasajeros.

Los de A Coruña, al no tener convenio activo, se limitaban a prestar servicio cuando no hay ningún otro taxi delante, pero no estaban amparados por la ley y corrían el riesgo de ser multados. Los profesionales de ambos municipios se reunieron en agosto de 2022 para tratar de llegar a un acuerdo y contar con una normativa en vigor. Pero, pese a que ambos ayuntamientos también se pronunciaron a favor de buscar una solución, no hubo avances hasta este año.

Ayer, por lo tanto, se terminó una polémica que se extendió más de lo que a los profesionales del sector les habría gustado. “Un aeroporto que lle dá servizo a unha área metropolitana de máis de 400.000 habitantes, ademais de centos de miles de turistas, ten que estar dotado das mellores comunicacións. O servizo de taxis da Coruña está preparado para axudar a conseguir este obxectivo coa súa frota, e é preciso que poda atender as necesidades do aeroporto para dar un bo servizo aos usuarios de Alvedro”, subrayó Rey el pasado 27 de febrero.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, indicó, que el acuerdo “reforza o servizo do taxi no aeroporto” y se permite que “os taxis de A Coruña poden operar con seguridade xurídica”, sin exponerse a posibles sanciones. Y el alcalde de Culleredo, José Ramón Riobóo, aseguró que el texto “deja en muy buen lugar a nuestros taxistas, que en buena parte dependen económicamente del aeropuerto”.