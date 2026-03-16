Los consumidores coruñeses, cada vez más insatisfechos

Comercios en la zona de la plaza de Lugo Patricia G. Fraga

Los coruñeses presentaron 974 reclamaciones en 2025 en la Oficina Municipal de Información a Consumidores (OMIC). Desde el Ayuntamiento señalan un aumento del 20,69% respecto a 2024.

Además, se atendieron 10.640 consultas, un 4,11% más que en 2024.“É fundamental ter un servizo de asistencia ao consumidor forte que sirva para protexer á veciñanza fronte a posibles abusos que poidan sufrir", explicó la alcaldesa, Inés Rey.

Los sectores que concentraron un mayor número de incidencias fueron: electricidad, comercio electrónico, servicios profesionales, telecomunicaciones y productos electrónicos.

En 2025 se realizaron 908 mediaciones, de las que 473 concluyeron en acuerdo (5x2%). Gracias a esta labor, el Ayuntamiento consiguió la devolución de 154.806,17 euros a los afectados.

La atención sigue siendo sobre todo presencial, con más de 4.300 consultadas. Un tercio de las reclamaciones ya se presentan por registro telemático.