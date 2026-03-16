Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los consumidores coruñeses, cada vez más insatisfechos

Las reclamaciones en la Oficina municipal crecieron un 20% con respecto a 2024

Abel Peña
Abel Peña
16/03/2026 14:37
Comercios en la zona de la plaza de Lugo
Comercios en la zona de la plaza de Lugo
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los coruñeses presentaron 974 reclamaciones en 2025 en la Oficina Municipal de Información a Consumidores (OMIC). Desde el Ayuntamiento señalan un aumento del 20,69% respecto a 2024. 

Además,  se atendieron 10.640 consultas, un 4,11% más que en 2024.“É fundamental ter un servizo de asistencia ao consumidor forte que sirva para protexer á veciñanza fronte a posibles abusos que poidan sufrir", explicó la alcaldesa, Inés Rey. 

Los sectores que concentraron un mayor número de incidencias fueron: electricidad, comercio electrónico, servicios profesionales, telecomunicaciones y productos electrónicos.

En 2025 se realizaron 908 mediaciones, de las que 473 concluyeron en acuerdo (5x2%). Gracias a esta labor, el Ayuntamiento consiguió la devolución de 154.806,17 euros a los afectados. 

La atención sigue siendo sobre todo presencial, con más de 4.300 consultadas. Un tercio de las reclamaciones ya se presentan por registro telemático. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

DSC05390

La sexta edición de Desafío XChef de Cervezas 1906 reúne más de un centenar de locales con talento gastronómico
Redacción
Protesta plataforma monte mero delante del kiosko Alfonso

La Xunta ofrece viviendas a los afectados de Monte Mero
Abel Peña
Presentación del nuevo Espazo Audiovisual Mans, con la diputada Yoya Neira

La Fundación Paideia estrena un nuevo espacio audiovisual con "infinidad" de opciones
Óscar Ulla
Una lancha de salvamento Marítimo atraviesa la bahía del Orzán

Salvamento Marítimo remolca hasta A Coruña un pesquero que se había quedado sin motor
Esther Durán