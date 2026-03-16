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A Coruña

La Xunta ofrece viviendas a los afectados de Monte Mero

Son 180 los coruñeses que temían quedarse sin hogar por la construcción del nuevo barrio

Abel Peña
Abel Peña
16/03/2026 16:15
Protesta plataforma monte mero delante del kiosko Alfonso
Protesta plataforma monte mero delante del kiosko Alfonso
Quintana
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Ante la campaña de protestas lanzada por los afectados, la Xunta ha decidido ofrecer viviendas de reemplazo a los afectados por las expropiaciones de Monte Mero. Son cerca de 180 las personas que temían perder sus casas que se levantan en el suelo donde se van a construir mas de 4.000 viviendas, sin que se les ofreciera una alternativa real. 

La Xunta insiste en que las expropiaciones son inevitables, pero asegura que se va a tener en cuenta cada situación. El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, convoca a los afectados el día 25 en la Delegación Territorial de la Xunta, para ofrecerles asesoramiento e información.

Se ofrecerá alternativas a los que tengan una vivienda habitual y permanente otra de reemplazo, ya sea en un bloque de viviendas o en una familiar. Para eso está previsto en el ámbito una zona destinada a darles esta alternativa habitacional.

Reacción vecinal

Desde las asociaciones de vecinos de Eiris y de Pedralonga, que capitanean la protesta, señalan que todavía no han recibido ni convocatoria ni ningún tipo de comunicación por parte de la Xunta, de manera que, por el momento, se muestran cautelosos. Es más, aunque finalmente se ofrezcan alternativas habitacionales, queda por concretar en qué condiciones. 

Mónica Díaz recuerda otros procesos de expropiación. Por ejemplo, el que dio lugar al parque de Eirís: "Había algunos que heredaban un piso, aunque fuera uno en mal estado, y se consideraba que no tenían vivienda". Por eso consideran que el anuncio de la Xunta "é un brindis ao sol sen saber as condicións". 

Mientras tanto, continuarán con sus movilizaciones, que consideran que es la razón de que la Xunta haya cambiado su postura inicial. Hoy celebrarán una asamblea con la plataforma de la derecho de la vivienda y mañana se reunirán con la alcaldesa, Inés Rey. "Pedimos esa reunión en noviembre", señala Díaz.  

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