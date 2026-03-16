La Torre de Hércules y el Globo de Betanzos se derriten en manos de rocigarcía

Francisco Porto, de rocigarcía, posando con unas velas en forma de la Torre de Hércules y del Gerión Patricia G. Fraga

Lo que empezó como una serie de talleres en la época de la pandemia, se ha convertido en un proyecto de artesanía en forma de velas o, más bien, en velas con formas.

La cerería rocigarcía, impulsada por Rocío y Francisco, su marido, combina arte contemporánea, producción local y recuperación de técnicas tradicionales.

El proyecto comenzó en 2020, en plena pandemia, cuando la pareja tuvo que restructurar su línea de trabajo y replantearse qué querían hacer. "Ambos venimos del ámbito de las Bellas Artes y las Humanidades, así que queríamos desarrollar algo relacionado con el campo creativo y el arte contemporáneo", asegura Francisco.

Velas inspiradas en obras de Picasso en rocigarcía Instagram

"Durante la pandemia empezamos a organizar pequeños talleres. Como no podíamos salir mucho de nuestra zona, los planteamos también como una forma de mantener la mente ocupada y alejarnos un poco de todas las noticias negativas del momento", explica. Todo esto comenzó en Betanzos, donde ambos residen y fue gracias a una de las asistentes a sus talleres, que les hizo un encargo navideño, que decidieron dar los primeros pasos hacia el proyecto actual.

Del taller doméstico a las primeras tiendas

Después de que se pasearan por ferias artesanales y tras recibir varios pedidos, decidieron dejar sus trabajos y acondicionaron un pequeño local familiar para que funcionara como su taller. A este sitio acudían interesados y no dudaron cuando quisieron abrir su primera tienda física, ubicada en la Rúa Travesa, número 6, en Betanzos.

El negocio fue en aumento y Francisco se encargó de los envíos a la ciudad, usando su propio coche. Un día aparcó en Riazor, subiéndose a la acera, mientras hacía una entrega y la policía local le llamó la atención, "ese día", dice, "decidimos que necesitábamos un punto de recogida" en A Coruña.

En la ciudad herculina comenzaron con una pequeña tienda que no superaba los 20 metros cuadrados, ubicada en la calle Pío XII, que pronto se quedó pequeña. Allí duraron nueves meses para trasladarse al local en el que llevan ya un año y medio, en Riego de Agua 24.

En agosto de 2025, además abrieron su primera tienda en Santiago de Compostela, en Rúa do Vilar 74, y en cuestión de un par de meses harán lo mismo en Lugo.

Líneas de trabajo y proceso creativo

En rocigarcía se centran en dos líneas de trabajo muy marcadas: la escultórica y la territorial. La primera, como su propio nombre indica, trabaja con formas de animales, figuras o elementos patrimoniales, como la Torre de Hércules, el globo de Betanzos o diversas razas de perros.

Velas rocigarcía Patricia G. Fraga

"Las tratamos casi como piezas de arte contemporáneo. De hecho, nos gusta pensar que nuestras tiendas funcionan como pequeños museos", asegura Francisco. Y no es para menos, pues muchas de estas velas las modelan ellos mismos para crear moldes, mientras que otras son colaboraciones con artistas gallegos. Todas tienen en común la personalización y la pintura a mano, lo que aporta un trazo artístico y profesional en cada producto.

La línea territorial pretende reforzar la comarca, trabajando con proveedores nacionales y productos locales, como la incorporación de las flores míticas de Betanzos en algunos de sus diseños.

Ahora, además, han querido expandir su creatividad a otros formatos, como el textil, donde pintan motivos coruñeses en tote bags de tela, o con el diseño gráfico, con postales de la ciudad herculina, Betanzos o Santiago de Compostela.

La materia prima: la cera

En rocigarcía trabajan con tres tipos de cera. La principal es la vegetal, que viene de la soja y la adquieren de proveedores nacionales. Tuvieron en su momento la idea de adquirir un terreno para cultivar su propia soja, pero todavía no ha sido posible.

El otro tipo de cera que trabajan es el de abeja, procedente de apicultores de la provincia de A Coruña y de Lugo. Estas son las velas más tradicionales, hechas por inmersión con mecha de algodón natural.

El último tipo es la cera mineral reciclada, usada en el proyecto Second Life, "uno de los más interesantes que realizamos", asegura Francisco. Este está vinculado a la Semana Santa de Betanzos, ya que "durante todo el año recogemos la cera de las velas que la gente deja como ofrenda en las iglesias". "Esa cera", explica, "se limpia y se transforma para fabricar los cirios del paso de Os Caladiños, que es portado principalmente por mujeres y niñas. El año pasado participaron alrededor de 100 personas".

En definitiva, rocigarcía no es solo una tienda de velas, sino "una red de relaciones dentro del territorio". "Intentamos que todo el proceso —materias primas, producción y colaboración— se mantenga lo más cercano posible. Esto reduce contaminación, refuerza la economía local y mantiene el contacto directo con proveedores y productores", afirma Francisco.