La Fundación Paideia estrena un nuevo espacio audiovisual con "infinidad" de opciones

Presentación del nuevo Espazo Audiovisual Mans, con la diputada Yoya Neira Germán Barreiros

La Fundación Paideia estrenó este lunes un nuevo espacio de su Centro de Iniciativas Empresariais Mans, en el polígono de Pocomaco. Se trata de su nuevo Espazo Audiovisual Mans, una nueva sala en las instalaciones que permitirá múltiples usos tanto para los residentes del centro como para empresas externas, un lugar que ofrecerá posibilidades según la creatividad de quien lo use: desde un lugar para sesiones de fotos, hasta espacio de grabación de spots o videoclips.

"Es importantísimo que existan espacios como este", apuntaba la diputada Yoya Neira, que acudió al acto de presentación del que formaron parte representantes de los residentes en el centro Mans. Apelaba Neira a la importancia de que "artistas emergentes puedan tener un espacio en el que puedan proyectar talento".

En el acto, además de Guillermo Vergara, de la Fundación Paideia, participaron Leo López y Marina Pérez, dos de los profesionales asentados en el centro y que harán uso de esta nueva instalación, un lugar que ofrece "infinidad de posibilidades", tal y como explicaba Marina Pérez, que, entre otros aspectos, ve el espacio como un lugar con el que combatir el "hándicap" que tiene A Coruña: "la climatología" a la hora de grabar y hacer fotos en exteriores en sesiones de larga duración.

Mar de Fondo se alía con la OSG para el adelanto de su próximo disco Más información

"Aquí nos vemos en la necesidad de resolver, para nosotros es un espacio muy útil, porque resuelve y es accesible", comentaba también Pérez. Y es que esto permitirá soluciones de "continuidad" con los mismos parámetros de luz en sesiones desarrolladas en diferentes días.

López, por su parte, habla de la posibilidad de crear sinergias con otros espacios como los estudios de grabación musical. Se refería el fotógrafo a la posibilidad de "completar" un proyecto que se está grabando en Estudos Mans "con toda la parte de imagen, en un espacio a 10 metros el uno del otro".

"El equipo me ha sorprendido", apuntaba López mientras explicaba que la luz vertical, que simula luz natural, se puede regular en intensidad e incluso color, igual que los dos focos que apuntan directamente a este espacio "infinito" y blanco. "Es más que suficiente", añadía López.

Vergara explicó también que los residentes en el centro Mans tendrán "prioridad" a la hora de usar este nuevo espacio audiovisual, pero que se dispondrá también de una "tabla de tarifas" para que pueda ser usado, como el resto de instalaciones, por aquel que así lo solicite.