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A Coruña

El Puerto de A Coruña acogerá en marzo y Semana Santa una gran feria con atracciones y un festival de hamburguesas

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
16/03/2026 11:07
Imagen de archivo de atracciones instaladas en A Coruña
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El Puerto de A Coruña volverá a celebrar la llegada de la primavera con una gran feria. Casi una feria de abril. Si el año pasado la zona portuaria acogió atracciones y una gran exposición de dinosaurios, en este 2025 la comida, la artesanía y los juegos de feria llenarán el Muelle de Batería.

Porto Feira 2026 en A Coruña
Porto Feria 2026 en A Coruña

El festival Porto Feria se iniciará este miércoles, 18 de marzo, víspera del festivo de San José, que se celebra el jueves, y durará hasta el 12 de abril. De esta manera, la zona portuaria se llenará de diversión ya desde el puente de San José, en el que la mayoría de los niños ya disfrutarán de días libres, y durante la Semana Santa. 

Celebración de The Champions Burger en el muelle de Calvo Sotelo el pasado verano

Los eventos que más facturan en el puerto de A Coruña: las hamburguesas

Más información

La feria abrirá todos los días de 11.00 a 22.00 horas, con puestos de artesanía y atracciones de feria. 

Además, este año también se celebrará dentro de Porto Feria el Burger Fest, dedicado a las hamburguesas, entre el 25 de marzo y del 6 de abril. 

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